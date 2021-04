Közeleg az elkerülhetetlen áremelkedés: mit (nem) mond rá az EKB?

A héten tart kamatdöntő ülést az Európai Központi Bank, az elemzők nem számítanak a monetáris politikai eszközök módosítására. Érdekesebb lesz, hogy mit mond Christine Lagarde elnök az ülés utáni sajtótájékoztatón. A tavalyi alacsony bázis miatt áprilisban és májusban a célsáv fölé nőhet az infláció az eurózónában. Az EKB viszont már korábban jelezte, hogy ezen a statisztikai jellegű emelkedésen egyszerűen átnéz, így nagy megmondást nem várhatunk csütörtökön. Magyarországon kifejezetten unalmas lesz a hét - már ami a tervezett adatközlést illeti.

Hétfőn nem történik idehaza említésre érdemes adatközlés, ettől még fontos a mai nap. Ma nyitnak ki az általános iskolák Magyarország, amellyel a koronavírus ellen hozott intézkedések lazításának újabb szakaszába lépünk. Ha a lazítás megjelenik a járványgörbén, annak gazdasági vonatkozású következménye is lehet, de egy ilyen bizonytalan valószínűségű esemény bekövetkezte nélkül is jelentősen változik sok család élete a mai naptól.

Kedden a Magyar Nemzeti Bank tart kötvényvásárlási aukciót idehaza, külföldön pedig a kínai jegybank kamatdöntésére kell figyelni. A jelenlegi kamatszint 3,85%, a jó első negyedéves adatok nem indokolnak lazítást. Aznap ezen kívül az Egyesült Királyságból érkeznek munkaerőpiaci statisztikák.

Szerdára sem várunk fontos adatközlést itthon. Külföldön a brit inflációra kell odafigyelni, különösen a növekvő inflációs aggodalmak miatt. Emellett kanadai kamatdöntés lesz, amit a befektetőknek érdemes lesz figyelniük. Az Egyesült Államok piacra dobja 20 éves hozamait, amely a hozamemelkedési aggodalmak miatt érdekes.

Csütörtökön az Államadósság Kezelő Központ kötvényaukciót tart, és értékesítésre kerülnek zöld kötvények is, amelyeket később majd - az előzetes jelzés szerint - megvásárol az MNB a másodpiacon. Figyelni kell fél szemmel az MNB egyhetes betéti tenderét, mert az eszközzel a jegybank bármikor módosítani tudna az irányadó kamaton, de egy ilyen lépés a jelenlegi piaci környezetben meglepő lenne. Csütörtökön lesz az EKB kamatdöntése is, amelyről a bevezetőben már írtunk, és az is kiderül, hogy a múlt heti kedvező amerikai munkaerőpiaci statisztikák ezen a héten is kitartanak-e.

Pénteken sem dőlhetünk hátra, érkeznek a friss beszerzésimenedzser-indexek Európából és az Egyesült Államokból. Az amerikai gazdaság kifejezetten erős képet mutatott a múlt heti részadatok alapján, kíváncsian várjuk, hogy a BMI is megerősíti-e ezt. Az ipari BMI kifejezetten izmos volt márciusban a legtöbb országban, és az elemzők most is bőven 50 pont feletti indexekre számítanak, de a szolgáltatások indexe többnyire még mindig a recessziós határértéknek számító 50 pont alatt lehet.

Címlapkép: Getty Images