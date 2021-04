Leghamarabb pénteken nyithatnak ki itthon a vendéglátók teraszai és kerthelyiségei

Abból, hogy már 3,32 millió főnél jár az elsőre beoltottak száma és abból, hogy ezekben a napokban is több tízezer első körös vakcina érkezik az országba, az adódik, hogy a következő napokban el tudjuk érni a 3,5 millió fő beoltását, amelynek másnapján kinyithatnak a vendéglátók teraszai és kerthelyiségei. A Portfolio kalkulációi szerint a nyitás leghamarabb pénteken tud megtörténni, de valószínűbb, hogy csak szombaton, vagy vasárnap kerül rá sor.

Közeledünk a 3,5 milliós beoltási számhoz, amikor a belügyminiszter egy határozatot tesz közzé, hogy ezt a határt elértük és a lazítások második fokozata életbe léphet, azaz kinyithatnak a vendéglátók teraszai és kerthelyiségei – hívta fel a figyelmet az operatív törzs mai tájékoztatóján Kiss Róbert alezredes, az operatív törzs ügyeleti központjának helyettes vezetője.

Érthető, hogy felhívta erre a figyelmet, hiszen a ma reggeli adatközlés szerint már 3 millió 317 ezer fő felett jár az elsőre beoltottak száma és ezekben a napokban több tízezer újonnan érkező első körös vakcina is rendelkezésre áll az oltásokhoz.

A kormányfő múlt héten azt vetítette előre, hogy e hét szerda-csütörtökre érhetjük el az első beoltottaknál a 3,5 milliós határt, így most két nap alatt kellene 183 ezer embert beoltani. Ez nem tűnik lehetetlennek, mert húsvét után egyik nap 104 ezer, majd a rákövetkező napon 71 ezer embert oltottak be, így a két nap alatt összesen 175 ezren kapták meg az első oltásukat. Ha tehát csütörtök estig sikerülne elérni a 3,5 milliós számot, akkor aznap az esti órákban tudná leghamarabb közzétenni a belügyminiszter a szükséges jogszabályt, így tehát

leghamarabb péntektől tudnának kinyitni a vendéglátósok teraszai és kerthelyiségei.

A fenti grafikon alapján esélyes, hogy ez a kicentizett menetrend, a két nap alatti 180 ezres beoltási szám nem tartható, inkább 3-4 nap kell még hozzá. Így

inkább az a valószínű, hogy pénteken, vagy szombaton estére érjük el a 3,5 milliós átoltottsági határt és akkor másnaptól tényleg nyithatnak a helyek.

A jogszabály szerint a teraszok, kerthelyiségek reggel 5 óra és este fél 10 között lehetnek majd nyitva és az itt tartózkodó vendégeknek nem kell maszkot viselni, de a felszolgálóknak igen. (A vendégeknek is kell a maszk a benti részen, amikor elvitelre ételt-italt rendelnek, vagy a mellékhelyiséget használják). A szabályok be nem tartásáért 100 ezertől 1 millióig terjedő büntetés szabható ki az üzemeltetőre és fontos tudni, hogy a vendégekkel szemben is lehet bírságot kiszabni 5 ezertől 500 ezer forintig terjedő mértékben. A vendéglátó kötelessége a szabályok betartatása.

Jelentős segítség a vendéglátóhelyek számára, hogy a kormány országosan eltörli a teraszok után az önkormányzatoknak fizetendő közterületi díjat és áprilisban, illetve májusban is folyósítja még az ágazati bértámogatást. A nyitás körüli bizonytalanságokat és jelentős költség igényt egy másik ma délutáni cikkünkben jártuk körbe:

Kapcsolódó cikkünk 2021. 04. 20. Pillanatokon belül nyithatnak a teraszok, ami milliókba kerülhet a tulajdonosoknak

Címlapkép forrása: Getty Images