Rakétaként lőhet ki a magyar gazdaság, és a forint is lassan magára találhat

Idén akár 5 százalékos GDP-növekedés is jöhet Magyarországon, 2022-ben pedig még ennél is erőteljesebb lehet a gazdaság visszapattanása a válságból – hangzott el a Raiffeisen Bank elemzőinek szerdai sajtóbeszélgetésén. A szakemberek szerint már a második negyedévtől begyújthatja a rakétákat a gazdaság, az év végére pedig a forint is talpra állhat.