Tud újat mondani az EKB? Lehet, hogy ezúttal inkább meg sem próbálja

Ma délután 13:45-kor ismerjük meg az Európai Központi Bank áprilisi kamatdöntő ülésének eredményét, 14:30-kor pedig Christine Lagarde elnök sajtótájékoztatót tart. A márciusi ülésen az EKB azt ígérte, több állampapírt vásárol majd a piacon, és ezt teljesítette is. A mai ülésen nem várunk változást a monetáris politikai eszközökben, az üzenetre viszont mindenképp oda kell figyelni. Lagarde ismét megerősítheti, hogy az EKB átnéz az infláció átmeneti célsáv fölé emelkedésén, és alighanem szó lesz a reálgazdasági kilábalás kilátásairól. Az eseményről élőben tudósítjuk.

Az Európai Központi Bank ma délután kamatdöntő ülést tart, ahol az elemzői várakozások szerint nem okoz nagy földindulást a monetáris politikában. Az EKB márciusi bejelentése kifejezetten fontos és érdekfeszítő volt, mert az eurózóna jegybankja abban reagált a kötvénypiaci aggodalmakra és az inflációs félelmekre. Előzővel kapcsolatban bejelentette, hogy nagyobb ütemben fogja felvásárolni a tagállamok államkötvényeit, utóbbira pedig úgy reagált, hogy Christine Lagarde elnök bejelentette, az infláció tavaszi gyorsulásán és átmeneti célsáv fölé emelkedésén (ha lesz ilyen) az EKB átnéz majd.

AZ EKB MAI KAMATDÖNTŐ ÜLÉSÉN így inkább a beszédes hallgatásé lehet a főszerep.

Nem is a technikai jellegű áremelkedés az érdekes (a koronavírus-válság első hulláma által okozott mély bázis miatt az éves indexek felfelé tartanak), hanem a gazdaságok újranyitásával érkező keresleti hatások okozta infláció. Nem tudjuk előre, hogy mekkora lehet ez Európában, de az EKB úgy kalkulál, hogy idén és még a következő években is a 2%-os célsáv alatt marad az eurózóna inflációja. Lagarde ismét elmondhatja, hogy az áprilisi-májusi árgyorsuláson átnéz az EKB, de egyéb nagy üzenetre nem számíthatunk.

Az ING Bank elemzői szerint mivel az EKB márciusi nagy bejelentésének sem volt jelentős hatása az euró-dollár jegyzésre, a mai, várhatóan eseménytelen kamatdöntésnek sem lesz érdemi mozgatóereje. Az ING szerint az EKB-nak azért is óvatosnak kell lennie a kommunikációban, mert az euró árfolyama az előző hónapokban az eurózóna szempontjából kedvezőbben alakult, mint azt az előző év második felében láttuk (még az előző hetek dollárgyengülése ellenére is kedvező a helyzet egyelőre, a következőkben inkább a dollár gyengülésére van tér).

Mivel az euró-dollár jegyzés 9 hónapos átlag alatt van (nyáron kezdte az EKB a verbális intervenciót, hogy ezzel gyengítse az eurót), így a központi banknak ma nem kell erős üzenetet megfogalmaznia az ING szerint, hogy így próbálja meg befolyásolni az árfolyamot. Fontos lesz ebből a szempontból, hogy Európa milyen reálgazdasági mutatókat produkál a következő hónapokban, egy erőteljes kilábalás ugyanis az euró felértékelődését hozhatja magával az ING szerint. Ezzel egyidőben a dollár erősödése is elakadni látszik, az amerikai deviza már nem reagál olyan érzékenyen a kedvező gazdasági adatokra, mint az év elején.

AZ EKB szempontjából tehát fontos, hogy az euró-dollárban az előző napokban látott iránykeresés ne forduljon Európa szempontjából kedvezőtlen irányba, így kifejezetten indokolt az óvatos kommunikáció az EKB mai sajtótájékoztatóján. Leginkább arra számíthatunk, hogy a pandémia okozta reálgazdasági hatásoké lesz a főszerep a hamarosan kezdődő sajtótájékoztatón.

Mennyire váltotta be az ígéretét az EKB?

Az Európai Központi Bank márciusi kamatdöntése során azt ígérte, hogy a következő negyedévben – és már márciusban is – nagyobb ütemben fogja vásárolni a tagállamok állampapírjait. Ez a növekedés meg is jelent már a márciusi vásárlásokban, az EKB 73,5 milliárd euró értékben vásárolt a pandémiás eszközvásárlási programjában (PEPP) eszközöket. A döntés hatását teljességében viszont csak áprilisban láthatjuk majd, hiszen a bejelentés március közepén érkezett.

Az eszközvásárlások közül leginkább a PEPP-ről van értelme beszélni, mert bár az EKB-nak volt egy korábbi programja is (APP, illetve annak alprogramjai, amelyek közül a legjelentősebb a PSPP), a friss vásárlások összegében messze a PEPP dominál. Ez nem meglepő, hiszen az eszköz összegét és feltételeit tekintve is sokkal rugalmasabb, mint a korábbi programok.

Az összes állományt tekintve a PEPP szépen zárkózik fel, de a legtöbb eszközt még mindig olyan állampapírokban tartja az EKB, amelyet a korábbi program (APP, azon belül a PSPP, azaz public sector purchase programme) keretében vett. A vállalati, valamint egyéb kötvények és részvények súlya elhanyagolható az EKB mérlegében.

A PEPP-nek jelenleg 1850 milliárd euró a keretösszege, ám a program teljesen rugalmas. Ha az EKB úgy ítéli meg, hogy ennél többet kell vásárolnia, akkor a program 2022-es év közepi határidejét is meghosszabbítja, és a keretösszeget is megemeli. Ellenkező esetben, ha arra nem lesz szükség, akkor az 1850 milliárdos összeget sem használja ki az EKB, de ez lenne a meglepőbb forgatókönyv (tekintve, hogy már a pandémia előtt is vette a kötvényeket az EKB az APP-n keresztül).

Címlapkép: Getty Images