Elszabadult a pokol Indiában, amit az egész világ megszenvedhet

Óriási harc folyik az elmúlt egy évben a „legpocsékabb járványkezelésért” vívott globális közdelemben az országok között. Kétségtelen, hogy India jó eséllyel pályázik a címre, hiszen a harmadik hullám miatta van csúcson a világon: az országban elszabadult a járvány, az egészségügyi rendszer összeomlott, a kórházak nem fogadják a betegeket, és a járványhelyzet kedvez az új mutánsok kialakulásának. A legrosszabb hír pedig az, hogy India kudarca olyan negatív externális hatás lehet a világ országai számára, ami akár vissza is vetheti a vírussal szemben vívott globális harcot is.

Történelmi rekordon az esetszám

Indiában sorra dőlnek meg a napi fertőzési rekordok, amelyek nemcsak helyi szinten, de globálisan is csúcsokat jelentenek az új koronavírus-fertőzöttek számában. Az ország gyakorlatilag egymaga képes befolyásolni a globális járványgörbét, olyan magas adatokat jelent. Csütörtökön és pénteken is 300 ezer fő felett volt a napi új esetek száma, ami olyan magas szám, hogy nemcsak az indiai járványkezelés és stratégia összeomlását jelenti, hanem komoly kockázat az egész világra nézve. A napi globális esetszám új rekordra emelkedett, azonban ha India nem száll el ennyire, akkor egyáltalán nem beszélhetnénk csúcsról.

Az országban eddig több mint 16 millió fertőzöttet regisztráltak a járvány kitörése óta, amelynek közel 187 ezer halálos áldozata van eddig. Ahogy az alábbi ábrán látható, a tavaly tavaszi első globális hullámot India nagyon szigorú lezárásokkal nyomta el, vagyis nem is alakult ki helyi járvány, de az őszi második hullám már sokkal nagyobb volt. Nagyrészt azért, mert lassabban és kevésbé szigorítottak. Az igazi problémát azonban a harmadik globális hullám okozta, ami az előző hullám utáni korai, helyi lazítások és a mutációk eredménye.

A járványgörbe az elmúlt időszakban vált exponenciálissá. „A helyzet néhány héttel ezelőttig kezelhető volt. A fertőzések második hulláma viharszerűen érkezett” - mondta a héten Narendra Modi indiai miniszterelnök (Indiában a mostani hullámot a másodiknak hívják, mert klasszikus első, tavaly tavaszi nem volt - a szerk.). Beszédében arra ösztönözte az embereket, hogy maradjanak otthon, és ne essenek pánikba az ország történetének legsúlyosabb egészségügyi vészhelyzete közepette.

Ez azonban nem könnyű, hiszen a kórházi ágyak többsége már betelt. Újdelhiben a kórházak több mint kétharmadában már nincs szabad ágy a koronavírusos betegek számára, ezért azt tanácsolták a fertőzötteknek, hogy maradjanak otthon. Vagyis az egészségügyi rendszer már nemhogy megfelelő, de semmilyen ellátást nem tud nyújtani sokaknak, miközben a járvány továbbra is intenzív felszálló ágban van.

Modi az állítja, hogy a szövetségi kormány országszerte együttműködik a helyi hatóságokkal annak érdekében, hogy megfelelő mennyiségű kórházi ágy, oxigén és vírusellenes gyógyszer álljon rendelkezésre a járvány leküzdésére. A helyi beszámolók alapján azonban világosan látszik, hogy egyik feltételt sem tudja biztosítani a kormányzat.

Lazítás a gyorsuló járvány közepén

Sokan találgatják, hogy miért jutott idáig az ország. A vírusmutánsok miatt? A felkészületlen egészségügyi rendszer az oka? Vagy egyszerű véletlen, amire nem is készülhettek fel? Nos, nyilván mindegyikben lehet igazság, azonban az indiai kudarc alapvető oka valójában egyetlen tényezőben keresendő:

a kormányzat nem hozta meg időben a megfelelő járványügyi intézkedéseket, kontaktusszám-csökkentő lépéseket, lezárásokat, amelyekkel vissza tudták volna szorítani a vírus terjedést annak egyértelmű felfutásakor, sőt, bizonyos lazításokról döntött.

Modi tehát valójában maga öntött olajat a tűzre, mert az áprilisi helyhatósági választások előtt, már a vírus gyors terjedésének időszakában "visszalazította" a járványügyi szabályokat. Tömegrendezvényeket, több százezer fős vallási fesztiválokat tartottak, mindez pedig tökéletes táptalaja volt a szuperfertőzéseknek, vagyis annak, hogy egy beteg akár tucatnyi egészséges honfitársát is megfertőzze.

Modi tétovázó és gyenge intézkedései tetten érhetőek az Oxfordi globális indexben is, amely bemutatja, hogy az egyes országok éppen szigorítanak vagy lazítanak a járványügyi intézkedéseken. India központi kormányzata az egész márciust úgy nézte végig, hogy az esetszámok már gyorsan növekedtek, de a kormány nem hozott semmilyen szigorító intézkedést a járvány leküzdésére. A jelenlegi, 70 pont körüli érték nem számít kifejezetten nagymértékű szigornak a 100 pontos skálán, amely gyorsan fordítani tudna a járványgörbén. Ezért az országban a lokális intézkedések lesznek mérvadóak, Újdelhi pl. már most is vesztegzár alatt van.

Sokan persze hittek abban is az országban, hogy a korábbi járványhullámok lokális gócpontjaiban nem lesz újra nagy fertőzésszám, mert a lakosság nagyobb része immunis lehet a vírussal szemben. Erre vonatkozó kutatások azt mutatták, hogy januárban eléggé erős volt az átfertőzöttség a nagyvárosokban. Ez a nézet azonban már a megfogalmazás pillanatában is nagyon gyenge lábakon állt, hiszen tudjuk, hogy az áteséses immunitás mindössze néhány hónapig tarthat, és egyáltalán nem biztos, hogy mindenkinél kialakul a fertőzöttek közül. Erre jó példa az, hogy a világon rengetegen fertőződtek már meg kétszer vagy akár háromszor is. Járványstratégiát tehát sosem lehet építeni olyan hipotézisekre, minthogy egy csoport vagy közösség jó része immunis lehet, magas szintű védettséget ugyanis csak a vakcinákkal lehet elérni.

A mutánsok szerepét Indiában a tudományos közösség is leginkább csak találgatja. Az első kutatások a dupla mutánst nem minősítették súlyos lefolyásúnak, a frissen felbukkant triplát már veszélyesebbnek tartják. Az szinte teljesen biztosnak látszik, hogy az újabb járványhullámot az új mutáns félrekezelése indította el, de arra még nincs egyértelmű bizonyíték, hogy esetleg a további variánsok rontottak-e a helyzeten. Habár kétségtelen, hogy az új variációk képesek lehetnek arra, hogy gyorsabban terjedjenek (ennek globális példája a brit variáns), ez a hatás azonban azonnal tetten érhető a járványgörbében, amire akár gyorsan reagálhat a kormány, ha szeretne. Tehát nagyon úgy tűnik, ha az új mutáns is az oka a vírus begyorsulásának, az elégtelen szigor a fő tényezője a mostani helyzetnek. Teljesen mindegy ugyanis, hogy milyen mutáció terjed, a kontaktusok számának csökkentése mindig letöri a járványt – persze ha gyorsabban tud terjedni egy mutáns, akkor nagyobb szigor kell. Ráadásul India volt az az ország, amelyik a járvány exponenciális terjedésének közepette még lazított az érvényben lévő intézkedéseket, engedélyezve a gyűléseket, vagyis olajat öntött a tűzre. Így nem csoda, hogy a vírus új lendületet vett a kontaktusok számának növekedése és a szuperterjesztések miatt.

Ha tehát nem haboztak volna hosszú ideig a korlátozások bevezetésével és nem engedtek volna milliós tömegrendezvényeket akkor, amikor gyorsan nőtt az esetszám, most nem merülne fel az a kérdés, hogy az egészségügyi rendszer, a mutánsok, vagy bármi más okozza jelenleg a rekordmagas esetszámokat, hiszen a kórházak sem néznének szembe azzal, hogy ilyen sok beteget kell ellátniuk.

Kedvezőtlen kilátások

Egyelőre a kilátások sem fényesek, hiszen az indiai reprodukciós ráta (R) az elmúlt időszakban folyamatosan növekedett, és mostanra elérte az 1,5-ös szintet, vagyis még a gyenge detektálási hatékonyság mellett is igaz, hogy egy ember egyre több másikat fertőz meg, ahogy haladunk előre az időben. Ennek a bizonyos R számnak az 1 alá való beszorítása a kulcs, hogy visszaszoruljon a vírus. Ez kialakulhat úgy, ha

a lakosság nagyobb része átesik a betegségen mindössze pár hónap alatt (annak minden következményével: ellátatlan emberekkel és elkerülhető halálozásokkal), ezért nem igazán tud terjedni a vírus majd egy bizonyos pillanatban, vagy úgy, ha oltásokkal elérik a nyájimmunitást, illetve úgy, hogy lezárásokkal megszakítják a fertőzési láncokat.

A nemzetközi tapasztalatok és az indiai sajátosságok (nagy népesség miatti hatalmas mennyiségű potenciális fertőzött, alacsony átoltottság) alapján csak a lezárás működik hatékonyan, ami csökkenti a találkozások számát, letörve az R értékét.

Indiában nem lehet sejteni, hogy a lakosság mekkora része esett át a víruson, de nehéz elképzelni, hogy közel lenne az átmeneti nyájimmunitás, miközben az oltásokkal kialakított védettségről egyáltalán nem lehet beszélni. Habár sokan az indiai oltási kampány erősödését vetik fel, még ma is csak a lakosság alig 10%-a oltott legalább egy oltással, és alig több mint 1% két oltással. Ez olyan alacsony arány, ami a vírus terjedése szempontjából gyakorlatilag semmit sem számít. Azokban az országokban van már érdemi hatása az oltásoknak, ahol elérték a 40-50%-os beoltottságot, itt ugyanis már érdemben fékezi a vakcina a vírus terjedését. A három opcióból marad tehát a lezárás a vírus gyors letörésére.

Modi mégsem akar országos lezárást. A miniszterelnök arra ösztönözte a szövetségi kormányokat a héten, hogy a lezárásokat végső esetben alkalmazzák a COVID-19 fertőzések második hullámának terjedésének visszaszorítására, még akkor is, amikor az új esetek és a halálesetek rekordmagasságra emelkednek. „Meg kell mentenünk az országot a lezárástól” – fogalmazott Modi, aki minden bizonnyal a gazdaság összeomlását szeretné elkerülni ezzel, azonban egyre világosabb, hogy már nemcsak egészségügyi katasztrófával jár a járvány az országban, ugyanis a járvány súlyossága előbb-utóbb elkerülhetetlenné teszi a beavatkozást, vagyis az indiai példán is bebizonyosodik, hogy nincs valódi átváltás az egészségügyi és gazdasági költségek között.

A világot is bajba sodorhatják

Az indiai járványkezelésnek nemcsak az országra van komoly negatív hatása. Minden egyes ország, amelyik elszúrja a járványkezelést, valójában egy negatív externális hatással bombázza meg a Föld többi országát. Ha csak kicsit rontja el, akkor a hatás nem olyan vészes, ha viszont nagyon, akkor a rengéshullámok szinte azonnal megjelennek azokban az országokban, amelyeknek szoros a kapcsolatuk a hibát vétő országgal. Miután senkinek sincs képe arról, hogy Indiában mekkora a járvány, valójában mennyi fertőzött van, milyen mutánsok keringenek, és azok mennyire veszélyesek, így a világ gyakorlatilag vakon várja az indiai járvány globális hatásait. Nem csoda, hogy sok ország az utóbbi napokban visszavágta az indiai utazási kapcsolatokat – ilyenkor azonban jellemzően már megkésett a lépés.

Az új mutánsok pedig szépen lassan elterjednek a világban. Korábbi hírek arról érkeztek, hogy dupla mutáns vírus alakult ki, a friss beszámolók pedig már tripla mutánsról írnak. A tudósok pedig attól tartanak, hogy képes megfertőzni olyanokat, akik átestek egy koronavírus-fertőzésen, de ami még rosszabb, hogy talán olyanokat is, akik megkapták már a vírus elleni oltást. Az indiai tripla mutáns kapcsán különösen az lenne aggasztó hír, ha bizonyosságot nyerne, hogy kicselezi a vakcinákat (vagy bizonyos vakcinákat) is, hiszen ha egy ilyen mutáns elterjed a világban, akkor a válságból való kiutat, az oltások által elérhető nyájimmunitást kérdőjelezheti meg.

India tehát egyszerűen azért tud kellemetlen meglepetést okozni a berobbanó járvánnyal, mert sokan vannak, a rossz járványkezelés miatt sokan lesznek betegek, ezáltal a vírusnak rengeteg lehetősége van a mutációra. Ha egy egymillió fős országban megfertőződik mindenki, az sokkal kisebb problémát jelent a járvány globális kilátásai kapcsán, mintha az 1,3 milliárdos Indiában a lakosság csak néhány százaléka kapja el a betegséget, hiszen nominálisan ez is sokkal több esetet jelent. Ráadásul ennél sokkal rosszabb a helyzet, hiszen magas, napi 300 ezer feletti (a regisztrált) fertőzésszám, vagyis rengeteg emberben van jelen a vírus, növelve az új mutációk megjelenésének valószínűségét. Elég csak belegondolni abba, hogy a világon az utóbbi napokban regisztrált 800 ezer új koronavírusos eset csaknem 40%-át egyetlen ország, India új esetei adják, minden bizonnyal erős alulriportolás (kevés teszt) mellett. Minden egyes nap, amikor egy ország nem tesz határozott lépéseket, hogy elfojtsa az egyre gyorsabban terjedő járványt a határain belül, gyakorlatilag új esélyt ad a vírus számára, hogy egy (akár gyorsan terjedő, akár vakcinakerülő) új mutáció kialakulásával csapást mérjen a koronavírus elleni harc eddigi globális eredményeire. India esetében pedig a lakosság magas száma és a vírus gyors terjedése miatt elég nagy a kockázat.

Címlapkép: Egy Covid-19-es beteg, aki oxigéntámogatást kap április 22-én Újdelhiben. Nincs szabad ágy a kórházban. Amal KS/Hindustan Times via Getty Images