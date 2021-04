Koronavírus: elképesztő napi új fertőzési számot közöltek szombaton Indiában

Harmadik egymást követő napon döntött rekordot Indiában szombatra virradóra a koronavírus-járvány regisztrált fertőzöttjeinek napi növekménye. Az ország egészségügyi minisztériuma 346 786 új fertőzöttet és 2624 halálos áldozatot jelentett, a statisztikák szerint pedig Újdelhiben minden negyedik percben meghal valaki a Covid-19-ben. Éppen szombat reggelre írtunk egy nagyobb összefoglalót arról, hogy mi is történik most Indiában, amelynek adata a globális fertőzési statisztikában is igen nagy szereppel bír.