MNB, Fed, infláció, koronavírus-többlethalálozás - azt sem tudjuk, hova kapjuk a fejünket

Nehezen lehetett volna sokkal több adatközlést besűríteni egy hétbe. A magyar mellett az amerikai központi bank is kamatdöntő ülést tart a héten, de nem ezek lesznek a hét legfontosabb eseményei. A tengerentúli és európai statisztikákból megtudjuk, hogy a járvány harmadik hulláma mit okozott a gazdaságban (az eurózónában még a recesszió sem kizárt), de a rettegett április inflációs adatokra is fény derül. Ezen kívül munkanélküliségi statisztikák is érkeznek a nagyvilágból, Magyarországon pedig a KSH közzéteszi a márciusi demográfiai statisztikákat, amelyek pontosabb képet mutatnak majd a harmadik hullám elejének koronavírus-többlethalálozásáról.