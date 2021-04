Müller Cecília: az indiai dupla mutáns ellen is védhetnek a Magyarországon használt vakcinák

Nagyon örülünk a felhőtlen örömnek és a baráti találkozásoknak a hétvégén, azonban továbbra is ki kell emelni, hogy felelősek vagyunk egymásért, és továbbra is be kell tartani az intézkedéseket. A járványügyi adatok javulnak, de még mindig magasak, a szennyvízadatok is azt támasztják alá, hogy a legtöbb városban csökken a koronavírus oltóanyaga, egyedül Debrecenben mértek stagnálást - mondja a tisztifőorvos.