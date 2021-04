Zacher Gábor szerint két hét múlva nagy ára lesz a terasznyitásnak

A hétvégén nyíltak meg a vendéglátóhelyek teraszai, melyeket el is leptek az emberek.

Zacher Gábor öröme a hétvégi terasznyitás miatt nem volt éppen felhőtlen, az Indexnek azt nyilatkozta a hatvani kórház főorvosa:

a terasznyitás utáni rajzásra annyit tudok mondani: mi, egészségügyi dolgozók ott leszünk a betegágy mellett. Beadjuk a megfelelő gyógyszereket, mindent megteszünk majd az emberek életéért.

A főorvos szerint az egészségügy két hét múlva fogja megérezni a terasznyitás hatását, és óriási felelőtlenség volt megfelelő védettség nélkül elözönleni a teraszokat: "Hirtelen kigyulladt a három zöld lámpa, mint a Formula–1-ben, az emberek pedig arra mentek, amerre láttak. Elhiszem, hogy már mindenkinek a töke tele van a bezártsággal, de el kell fogadnunk, hogy a vágyaink és a járványhelyzet még mindig nem párhuzamosak. " - fogalmazott.

Hozzátette, egy oltás után még nem alakul ki a megfelelő védelem, ez a második oltás után 14 nappal alakulhat ki:

"Kezelünk olyan betegeket, akik a második oltásuk után kerültek kórházba. Tény, hogy lélegeztetőgépre nem kerültek, tehát valóban nem olyan súlyos a betegség lefolyása. Azonban a fertőzést az első és a második oltás után is el lehet kapni, át lehet adni. És itt újra visszakanyarodok a terasznyitáshoz: a pincérek fiatalok, sokan még az első oltásukat sem kapták meg. Hiába van rajtuk maszk, elkaphatják a fertőzést a vendégtől. Nem szeretnék pesszimista lenni, én is nagyon örülnék, ha visszakapnánk az életünket, de nem győzöm hangsúlyozni: ehhez még mindig fegyelmezettségre van szükség"

Zacher Gábor azt is elárulta, valóban javul a helyzet a kórházakban: "Azt is el kell mondanom, hogy láthatóan javul a helyzet. Azonban ahhoz, hogy ez így maradjon, továbbra is vigyáznunk kell. Olyan nagy kérés ez?" Szerinte csak két-három hétig leszünk nyitva, ha mindenki ilyen felelőtlenül viselkedik.

A címlapképen egy kávézó munkatársa kipakolja a terasz bútorait Nyíregyháza belvárosában 2021. április 24-én. Fotó: MTI/Balázs Attila.