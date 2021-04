Enyhül a járvány Ukrajnában is, pedig még csak kilencen kapták meg a második oltást

Ukrajnában keddre csaknem nyolcezer, a megelőző napinál mintegy 2900-zal több új koronavírusos beteget jegyeztek fel, az elhunytak száma pedig ismét meghaladta a 430-at, azaz kétszer annyi volt, mint a megelőző napon. Az egészségügyi miniszter arról beszélt, hogy az ország már kifelé halad a koronavírus-járvány harmadik hullámából.

A hivatalosan közölt adatok szerint az elmúlt napban 7915-tel 2 038 248-ra nőtt az azonosított fertőzöttek száma, az elhunytaké pedig 432-vel 42 950-re. Eddig 1 596 829-en gyógyultak meg, közülük az elmúlt napban több mint 17 ezren, az aktív betegek száma így ismét csökkent csaknem tízezerrel, 398 469-re.

Kórházba 1650 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteg került, számuk a megelőző napon kétezer körüli, azelőtt viszont még 3500-4000 fölötti volt. A legtöbb új beteget, 869-et az ország legfertőzöttebb területén, a fővárosban, Kijevben jegyezték fel.

Makszim Sztepanov egészségügyi miniszter napi tájékoztatóján közölte, hogy Ukrajna elkezdett fokozatosan "kijönni" a járvány harmadik hullámából. A tárca adatai szerint az elmúlt hét alatt 15 ezerrel kevesebben betegedtek meg, mint a megelőző héten, és kórházba is csaknem 3400-zal kevesebben kerültek. A miniszter szerint a számok azt mutatják, hogy kezd stabilizálódni a helyzet.

Hozzátette, hogy a megbetegedések száma csökken a főváros kivételével minden régióban, és egyedül a kelet-ukrajnai Donyeck megyében haladja meg a megengedett szintet az oxigéntámogatást nyújtó berendezéssel felszerelt kórházi ágyak leterheltsége, ott jelenleg 69 százalékos. Az országban most átlagosan 52 százalékos a kórházak telítettsége.

Sztepanov előrejelzése szerint Kijev is hamarosan átkerülhet a legsúlyosabb helyzetű, "vörös" besorolásból a jóval enyhébb "sárgába". Utóbbiban jelenleg már hat régió van, köztük Kárpátalja, kilenc "narancs", és ugyancsak kilenc megye még "vörös" besorolású.

A tárcavezető tájékoztatott arról is, hogy eddig Ukrajnában 539 126-an kapták meg a koronavírus elleni védőoltást, közülük csak kilencen a második dózist is. Előző nap 11 100 oltást adtak be az országban.

Címlapkép: Getty Images