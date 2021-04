Koronavírus: Kína segítséget nyújt Indiának

Több mint 10 ezer oxigénkoncentrátort küld Kína a légzési nehézséggel küzdő koronavírus-fertőzöttek kezeléséhez a kapacitáshiánnyal küzdő Indiának - erről számolt be kedden a helyi sajtó.

A The Paper című helyi napilap szerint Peking 800 készüléket küldött hétfőn Indiának, egy héten belül pedig további 10 ezret küld. Vang Hsziao-csien, Kína indiai nagykövetéségének szóvivője elmondta: Kína segít Indiának, hogy hozzájuthasson a szükséges felszereléshez a járvány ellen.

Az 1,35 milliárd lakosú Indiában keddre 323 144 újabb koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, ezzel együtt immár 17,6 millió fertőzöttet jegyeztek fel az országban a járvány kezdete óta. Ez volt az egymást követő hatodik nap, hogy 300 ezernél is több fertőzöttet regisztráltak az országban, igaz, mintegy 30 ezerrel kevesebb volt az előző napihoz képest. Indiában a legutóbbi adatok szerint 197 894 ember vesztette életét a fertőzés következtében.

Indiában mindeközben az elmúlt napokban hiány alakult ki a járvány elleni küzdelemhez szükséges, alapvető egészségügyi felszerelésekből, a járvány újabb hullámának kellős közepén. A dél-ázsiai ország az oltási kampányban látja a járvány elleni fellépés fő eszközét; január eleje óta 142 millió adag védőoltást adtak be, ebből 3,3 milliót az elmúlt napon.

A mostani lépés azért is figyelemre méltó, mert a Kína és India közötti, egyébként is konfliktusoktól terhelt kapcsolatok az elmúlt időkben tovább romlottak, különösen azután, hogy tavaly összecsapások törtek ki egy vitatott hovatartozású terület miatt a két ország katonái között, ami halálos áldozatokat is követelt mindkét oldalon.

