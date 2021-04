Milyen büntetésre számíthat az, aki beenged oltatlan személyt is a nyitás után?

Négymillió oltott személynél jön az újranyitás következő fázisa Magyarországon, ám a legtöbb könnyítés már szinte csak a védettséggel rendelkezőknek jár. A közösségi médiában és más fórumokon is terjed az a fajta hozzáállás a vendéglátóhelyek, szálláshelyek és más üzemeltetők körében, hogy nyíltan felvállalják: beengedik a védettségi igazolvánnyal nem rendelkező személyeket is. Bemutatjuk, hogy a hétfőn megjelent rendelet alapján ők mit kockáztatnak.

Hétfő reggel a kormány ismertette a koronavírus elleni védekező intézkedések fokozatos lazításának újabb lépcsőfokát, amit a 4 milliós oltotti számhoz köt. Ennek lényegi elemeit már belengette Orbán Viktor múlt pénteken. Hétfő délután meg is jelent a rendelet a részletszabályokról. Ennek értelmében a következő napokban megnyílhatnak Magyarországon az éttermek belső terei, a szállodák, a színházak és mozik, az uszodák, az edző- és fitnesztermek, de csak a védettségi igazolvánnyal rendelkezők, valamint a felügyeletük alatt lévő 18 év alattiak számára. A kulturális vagy sportrendezvénynek nem számító rendezvények továbbra is csak 10 főig rendezhetők meg, zenés, táncos eseményeket nem lehet tartani, és a maszkviselés a köztereken, a boltokban és a tömegközlekedésben is kötelező marad.

A fenti szolgáltatások igénybevételéhez szükség van a védettségi igazolvány bemutatására. Az üzemeltető és szervező köteles azoknak a vendégeknek és nézőknek a beléptetését megtagadni, vagy távozásra felszólítani, akik a koronavírus elleni védettségüket, vagy az életkorukat nem igazolják - mondja ki a rendelet.

A szabály úgy szól, hogy

amennyiben az üzemeltető az ellenőrzésnek nem tesz eleget, a bírság 100 ezer forinttól 1 millió forintig terjedhet, vagy akár egy éves bezárással is sújtható.

A jogkövetkezményeket a tavaly novemberi szigorításokról megjelent eredeti rendelet szabályozza. A védelmi intézkedéseket betartását a rendőrség ellenőrzi. Ha szabálytalanságot tapasztal, akkor az intézményt pénzbírsággal sújtja és/vagy legalább egy napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja.

A rendelet azt is kimondja, hogy "a védettségi igazolvány közokirat, a hamis, hamisított vagy más nevére szóló valódi védettségi igazolvány felhasználására a hamis, hamisított vagy más nevére szóló valódi közokirat felhasználására vonatkozó jogkövetkezmények irányadóak".

A részletszabályok értelmezése miatt kérdéseinkkel megkerestük a Kormányzati Tájékoztatási Központot. Amint érkeznek válaszok, frissítjük cikkünket.

Címlapkép: Oltáshoz előkészített, az orosz Szputnyik V koronavírus elleni vakcina második adagjával töltött fecskendő a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Nyírbátori Szakrendelőjében kialakított oltóponton 2021. április 26-án. Forrás: MTI/Balázs Attila