Hatalmas meglepetésre öt évtized után először csökkenhet Kína népességszáma

Kína népességszáma öt évtizede folyamatosan emelkedett, a 10 évente elkészített népszámlálás eredményei szerint azonban most Kína népessége csökkenhetett – értesült a Financial Times. Könnyen lehet, hogy a kínai vezetésnek teljesen fel kell hagynia a népességszámot kontroll alatt tartó állami programokkal, hogy ne kezdjen el fogyni a társadalom. Ez ugyanis a kínai termelékenységet és a GDP-t is visszafoghatja.