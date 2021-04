Orbán Viktor: megvan a 4 millió beoltott

A ma reggel közölt (tegnap esti állapotot tükröző) adatok szerint 3 millió 913 ezer főnél járt az elsőre beoltottak száma, aztán az éjszakai óráktól terjedni kezdett a hír, hogy ma rendkívüli oltási nap lesz, azaz a Pfizer vakcinájára is lehet most jelentkezni. Ennek hatására már reggeltől sorok kezdtek kígyózni országszerte az oltópontoknál. A Portfolio egyik kollégája a Klinikáknál állt sorba délelőtt 10:45 óta és pénteken este 6-kor került sorra, és ezután azt jelentette, hogy még mindig több százan, akár ezren is sorba állhatnak oltásért. Közben egy másik kollégánk Tatabányára utazott oltásért, mert hallott valakitől a lehetőségről.

Ilyen kaotikus jelenetek is hozzájárultak tehát ahhoz, hogy végül a szombatra tervezett nyitáshoz rendelt 4 milliós határ tényleg összejöjjön péntek estére, így a kormányfő bejelenthesse a kerek számot.

A ma esti órákban majd várhatóan kijön a Magyar Közlönyben a rendelet, amelyben Pintér Sándor belügyminiszter megállapítja, hogy megvan a 4 millió beoltott, így holnaptól megkezdődhet a gazdaság nyitásának egy nagyobb lépése. A fontos szabályokról reggel is beszélt már a kormányfő:

Címlapkép forrása: MTI/Kiss Dániel. Salamon Tímea háziorvos beolt egy nőt a Moderna amerikai biotechnológiai cég koronavírus elleni vakcinájának második adagjával Tolnán 2021. április 30-án.