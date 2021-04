Recesszióba került az eurózóna gazdasága, de az infláció nem okozott meglepetést

Közzétette az Eurostat az első negyedéves GDP-statisztikát és az áprilisi inflációt az eurózónából. Az eurózóna gazdasága immár második egymást követő negyedévben zsugorodott, ezzel technikai recesszióba került. Az infláció nem gyorsult jelentősen, az áremelkedés üteme megfelelt az elemzői várakozásnak.

Az eurózóna gazdasága a szezonálisan tisztított adatok szerint 0,6%-kal zsugorodott az előző negyedévhez képest az idei első három hónapban. A visszaesés az előző negyedévben 0,7% volt. Az előző év azonos időszakához viszonyított GDP-csökkenés 1,8% volt.

A frissen közölt adat nem számít meglepetésnek, az elemzők 0,8%-os visszaesést vártak, a valós kép tehát némileg jobb, mint amit az elemzők vártak. Az előző negyedévben a valutaövezet gazdasága 0,7%-ot csökkent negyedéves bázison, így

a mostani adattal az eurózóna gazdasága recesszióba került.

A jelenlegi visszaesés a koronavírus-harmadik hullámának tudható be, ami késleltette az eurózóna gazdaságának a kilábalását. Az utazási korlátozások, boltzárak, és a mobilitás visszaesése miatt a kontinens szolgáltatószektora szenvedett, bár a hatás messze nem olyan mértékű, mint az egy évvel ezelőtti első járványhullám során. A gazdaság tehát valamelyest hozzászokott a korlátozásokhoz és az alacsonyabb mobilitáshoz.

Az ipari teljesítmény viszont kifejezetten pozitív képet mutatott az első negyedévben, a globális (főleg amerikai és kínai) megrendelések miatt nőtt az ipari termelés Európában, a szektorban a járvány nem, inkább a megnövekedett kereslet miatt bekövetkező alkatrészhiány okozott problémát.

Utoljára láttunk visszaesést?

Az első negyedéves visszaesés után a második negyedévben már növekvő gazdasági teljesítményre számíthatunk az eurózónában, ahogy a vakcináció felgyorsult, és a korlátozásokat fokozatosan elkezdték feloldani. Az élet a harmadik negyedévben állhat helyre, amikor viszonylag nagy felpattanás jöhet a gazdaságban, amit vélhetően az újrainduló szolgáltatószektor húz majd. Fontos elmondani, hogy az előrejelzést sok bizonytalanság övezi, a járvány során bármilyen kedvezőtlen fordulat (például egy új, vakcinákat kikerülő mutáns) visszavetheti a kilábalást is.

Az eurózónának egyébként segíteni fog az amerikai kilábalás is - az Egyesült Államok gazdasága rendkívül gyorsan növekszik, az első negyedéves közlés szerint jelentős mértékben bővült az amerikai gazdaság. Ez a kedvező járványhelyzet mellett az amerikai költekezésnek tudható be: az előző és a jelenlegi kormányok gigantikus összegeket fordítottak válságkezelésre, Joe Biden 1900 milliárd dolláros csomagjának keresleti hatásai pedig még be sem értek. A következő hónapokban az amerikai kereslet növekedése éreztetheti a hatását Európában is, az amerikai külkereskedelmi hiány például hónapról hónapra rekordot dönt.

Nőttek az árak, de az áremelkedés üteme nem gyorsult jelentősen

A GDP-vel együtt közzétették a friss inflációs statisztikát is áprilisból az eurózónából. Az árak 1,6%-kal emelkedtek áprilisban, ami megfelelt az elemzői várakozásoknak. Az előző hónapban 1,3%-os volt az áremelkedés, így jelentős gyorsulásról nem beszélhetünk.

Az áremelkedés várható volt, az elemzők is az infláció 1,6%-ra gyorsulását várták az eurózónában. Az áremelkedés oka részben technikai jellegű: a tavalyi alacsony bázis miatt az éves index törvényszerűen megugrott, de a kereslet idei részleges helyreállása, illetve a kínálati akadályok is fűthették az árakat.

A maginfláció 0,8%-on állt áprilisban, ami így némileg elmaradt az elemzői várakozástól és az előző havitól (egyaránt 0,9%).

Az Európai Központi Bank már korábban bejelentette, hogy az infláció tavaszi, átmeneti 2% fölé emelkedése felett - épp a fenti okok miatt - átnéz. Sokkal fontosabb, hogy az áremelkedés mennyire lesz tartós. Amennyiben a gazdaság újraindulásával a keresleti hatások erőteljesek lesznek a tagállamokban, és az amerikai költekezésnek is lesz jelentős externális hatása, akkor Európában tartósan magas árak lehetnek. Ebben az esetben az EKB-nak is be kell avatkoznia. A jegybank mindenesetre továbbra is úgy számol, hogy a közép- és hosszú távú infláció a célszint alatt marad.

Munkanélküliségi statisztika is érkezett

Az inflációval és a GDP-vel egyidőben az Eurostat közzétette a friss foglalkoztatottsági statisztikákat is. A munkanélküliségi ráta 8,1%-on állt márciusban, ami picivel jobb, mint az elemzői várakozás. A konszenzus 8,3%-os rátára, tehát emelkedésre számított az előző havi 8,2%-hoz képest.

A tagállamok között az eltérés jelentős: míg a német munkanélküliség stabilan alacsony (6% körüli), Spanyolországban a 16%-ot közelíti az állástalanok aránya, Olaszországban pedig szintén magas, 10% feletti.

Címlapkép: Getty Images