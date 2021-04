Tegnap este elfogadták, szabadon utazhatnak külföldre a védettek

Tegnap este kihirdették azt a kormányrendeletet, amely már hatályba is lépett, és amely szabályozza a védettek külföldre történő utazását.

A védettségi igazolvánnyal rendelkező magyar állampolgárokra és tartózkodási engedéllyel Magyarországon élőkre nem vonatkoznak az utazási korlátozások, ez derült ki a csütörtök este kihirdetett és tegnap este 23 órakor már hatályba lépett kormányrendeletben.

A védettek magáncélból is szabadon átléphetik az országhatárt.

Ez a szabály vonatkozik azokra is, akiknek olyan országtól van igazolásuk, amely a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásáról szóló kétoldalú megállapodást kötött Magyarországgal.

Az új szabályozás értelmében nem kell karanténba vonulnia azoknak, akik külföldről térnek haza és rendelkeznek magyar védettségi igazolvánnyal. Azok is mentesülnek a karantén-kötelezettség alól, akik olyan országból térnek haza, amely a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásáról szóló kétoldalú megállapodást kötött Magyarországgal, ilyen ország jelen állás szerint Szerbia és Montenegró.

Tegnap jelentették be, hogy Szerbiával és Montenegróval már kötött megállapodást Magyarország, és más országokkal is tárgyalnak. Szijjártó Péter külügyminiszter a Magyar Közlönyben rendeletben is közzétette a két országgal történt megállapodást.

Címlapkép: Ioana Epure/Bloomberg via Getty Images