Nyit Magyarország, a nagyvilágban még tombol a járvány

Podgoricába tízezer adag AstraZeneca-oltóanyag érkezett Szerbiából: ezzel a szállítmánnyal együtt Belgrád 14 ezer adag oltóanyagot adományozott Montenegrónak - közölte a helyi sajtó szombaton. Montenegróba valamivel több mint 200 ezer kínai Sinopharm-vakcinát is érkezett szombat reggel. Az Adria-parti országban eddig mindössze 60 ezer embert oltottak be a koronavírus ellen. Szerbia korábban Szputnyik V-vakcinát küldött Montenegrónak. Ebből a vakcinából Észak-Macedóniának is juttatott, összesen 40 ezer adagot, valamint 8200 dózis Pfizer-vakcinát is. Bosznia-Hercegovinának 30 ezer AstraZeneca-védőoltást adományozott a belgrádi kormány. A 6,9 millió lakosú Szerbiában eddig csaknem 3,5 millió embert oltottak be. (MTI)