Indiában rekordot döntött a halálesetek száma

Indiában rekordot döntött vasárnapra a koronavírus okozta napi új halesetek száma, a betegségben 3689-en haltak meg, a napi új 392 488 fertőzöttel pedig 19,5 millióra nőtt a pozitívra teszteltek száma a járvány kezdete óta.

A vasárnap már a negyedik egymást követő olyan nap, amikor a világjárvány második hullámában meghaladja a háromezret a SARS-CoV-2 nevű vírus okozta Covid-19-betegségben elhunytak száma. A járványnak vasárnapig összesen 215 542 halálos áldozata van Indiában.

Szombaton India lett az első ország, amelyben az új esetek száma meghaladta a 400 ezret. Több mint tíz napja 300 ezer fölött van az új fertőzöttek száma.

Az egészségügyi rendszer - a kórházak, valamint a halottasházak és krematóriumok - túlzsúfoltak, az orvosi oxigén hiánya komoly kihívást jelent. A fővárosban, Újdelhiben, valamint Ándhra Prades és Harijána államokban harmincnégy paciens halt meg a kórházakban állítólagosan az oxigénhiány miatt - írta az India Times című napilap.

Narendra Modi kormányfő vasárnap tanácskozást hívott össze a járvány példa nélküli belobbanása miatt szükségessé vált intézkedések megvitatására.

Indiában szombaton újabb oltási kampány kezdődött, ezúttal minden 18 év feletti állampolgárt beoltanak, de csak maroknyi állam volt képes kiszállítani az oltóanyagot a vakcinahiány közepette. A kormány közlése szerint mindössze 86 ezer új paciens kaphatta meg a védőoltást. Az Egyesült Államokból, Németországból érkezik a nemzetközi segítség, más országok is ígértek támogatást.

Közel tíz indiai államban vezettek be korlátozásokat, a szövetségi kormány nem vezetett be országos karantént. A The Indian Express vasárnapi jelentése szerint a Covid-19 válságstáb országos karantén elrendelését tanácsolta a szövetségi kormánynak. Narenda Modi áprilisban azt mondta, hogy minden erőfeszítést meg kell tenni a karantén elkerülése érdekében.

A kormány a karanténnak a gazdaságra gyakorolt pusztító hatásától tart. A tavaly, az első hullám idején elrendelt vesztegzár következtében sokan elvesztették a munkájukat, a gazdasági teljesítmény 24 százalékkal csökkent 2020 áprilisa és júniusa között az előző év azonos időszakához viszonyítva.

A Reuters brit hírügynökség szombaton számolt be arról, hogy bírálat érte a szövetségi kormányt, amiért nem reagált a tudományos tanácsadói március elejei figyelmeztetésre, amely szerint új és a korábbinál sokkal fertőzőbb vírusváltozat jelent meg az országban.

Címlapkép: Anindito Mukherjee/Getty Images