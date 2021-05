Még nem tudni, mennyibe fog kerülni a Fudan Egyetem budapesti campusa

A tervek szerint két szakaszban épülne meg a kínai Fudan Egyetem budapesti campusa. Első lépésben a magyar kormány létrehoz egy vagyonkezelő alapítványt, amihez „a megfelelő időben” csatlakozik a kínai felsőoktatási intézmény. Az első körben indítható szakokat az egyetem határozza majd meg, illetve kérvényezi a magyarországi akkreditációt. A stratégiai megállapodásban az is szerepel, hogy vállalatok, szervezetek és egyéni támogatók adományaiból biztosítanák az egyetem működési költségeit.

A második szakasz a tervek szerint 2024-től indul, ekkor kezdődhet meg az oktatás a Fudan Egyetem campusán. A megállapodás szerint törekedni kell arra, hogy az építési munkákat három év alatt befejezzék. A teljes kapacitás mellett a cél 6000 hallgató és 500-600 oktató az egyetemen. N égy kart terveznek: Bölcsészettudományi és Társadalomtudományi Kar, Természettudományi és Mérnöki Kar, Közpolitikai és Üzleti Kar, valamint Orvostudományi Kar.

A megállapodásba az is bekerült, hogy a campust – amely oktatási létesítményeket, oktatói és kutatói irodákat, kutatólaborokat, könyvtárakat, adminisztratív épületeket, valamint egy 2500-300 hallgató elhelyezésére alkalmas kollégiumi infrastruktúrát foglal magában – a dél-pesti, észak-csepeli részen épülne fel 26 hektáron, 520 ezer négyzetméternyi beépített területen.

A szerződésben azt is vállalta a magyar kormány, hogy a közelben felhúznak majd egy modern sportközpontot, valamint egy ötezer fős konferenciaközpontot is, ahol rendezvényeket, kiállításokat, gálavacsorákat, vásárokat, diplomaosztókat tartanak majd. Abban is megállapodtak, hogy a létesítmények fenntartását és működtetését „professzionális szakmai partner” végzi majd, és törekednek arra, hogy az infrastruktúrát a Fudan Hungary Egyetem térítésmentesen vehesse igénybe.

Címlapkép: Getty Images