A hétvégi nyitás után szólal meg az operatív törzs

Az utóbbi napok, hetek járványügyi adatai javulást mutatnak, a járvány harmadik hulláma egyértelműen visszaszorulóban van, de az óvatosságot továbbra is fontos szem előtt tartani, még nem dőlhetünk hátra. A koronavírus-variánsok - mint azt korábban láthattuk - könnyen egyik pillanatról a másikra felpörgethetik a járványt, és a kontaktusszámok emelkedése is járványiügyi kockázatot jelenthet.

Az oltottak száma növekszik, a lakosság 41,6 százaléka legalább egy oltást kapott, 20,6 százaléka pedig már a második oltását is megkapta. De most érünk el ahhoz a ponthoz, hogy több lesz az oltóanyag, mint ahányan be akarják magukat oltani, ez komolyan megakaszthatja az oltási kampányt.

