Az itt élő külföldieket is beoltják Magyarországon, a nyunyókát újra be lehet vinni az ovikba

Müller Cecília az operatív törzs mai sajtótájékoztatóján bejelentette: holnaptól a Magyarországon élő külföldi állampolgárok is regisztrálhatnak az oltásra. A 16-18 éveseket nemsokára Pfizerrel oltják, és a közeljövőben megnyílhat a lehetőség erre a 12-15 évesek számára is. Változhat az oltási rend, kevert vakcinákkal is olthatnak a jövőben. Az AstraZeneca oltását 12 hét helyett előbb is kérhetjük, ezt az első oltást beadó oltóhelyen lehet kérni. Körülbelül 333 ezer Pfizer-vakcina érkezett, a pedagógusok második körös oltása jön a hétvégén, erről sms-t fognak küldeni.