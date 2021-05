Koronavírus: az európaiak egynegyedét már beoltották

Kiemelte: az oltási kampányoknak köszönhetően ez idáig 150 millió védőoltást adtak be az Európai Unió tagországaiban. Elegendő vakcina áll rendelkezésre azon célkitűzés megvalósításához, hogy

július végéig az Európai Unió felnőtt lakosságának 70 százalékát beoltsák a koronavírus ellen

- tette hozzá Ursula von der Leyen.

