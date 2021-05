Itt a legmagasabb a lakosság átoltottsága a világon, mégis szigorítanak a korlátozásokon

A Seychelle-szigeteken a lakosság 62,2%-a már mindkét oltását megkapta, mégis úgy döntöttek, hogy a felfutó esetszámok miatt két hétre bezárják az iskolákat és a sporttevékenységeket is – írja a Bloomberg.

A sziget egészségügyi minisztere szerint a szigorításokra azért van szükség, mivel az elmúlt héten megugrott a koronavírusos betegek száma.

A sziget 98 ezer lakossal bír, és miután jelentősen függ a gazdasága a turizmustól, már januárban elindították az oltási programot. Ehhez az Egyesült Arab Emírségektől kaptak kínai vakcinákat, de azóta már más gyártó vakcináival is oltanak.

Arról nem közöltek bővebb információt, mi állhat a felfutó esetszámok mögött, de vélhetően szerepet játszik ebben az is, hogy az emberek már kevésbé óvatosak és nem veszik olyan komolyan a vírus elleni védekezést.

Címlapkép: Valery Sharifulin\TASS via Getty Images