Koronavírus: Indiai és brit vírusmutációt mutattak ki egy romániai fertőzési gócban

A koronavírus fertőzöttjeinek 46 százaléka, továbbá minden negyedik halálos áldozat Indiából került ki a múlt héten - derül ki az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerdai sajtótájékoztatóján.

A világszervezet közlése szerint a múlt héten 5,7 millió új fertőzést jelentettek világszerte, 2,6 milliót Indiából. A Covid-19-ben a múlt héten elhunytak száma világszerte több mint 93 ezer volt, köztük 23 231-et Indiában regisztráltak.

A WHO szakértői ezen kívül felhívták a figyelmet arra is, hogy a jelek szerint Indiából a fertőzés átterjedt a szomszédos országokra is: Nepálban a múlt héten igazolt 31 088 fertőzéshez képest 173 százalékos növekedést jelentettek, és súlyosbodott a járvány Srí Lankán is.

Mindeközben Indiában ismét rekordot döntött az új típusú koronavírus okozta Covid-19 halálos áldozatainak száma az elmúlt 24 órában: az egészségügyi minisztérium szerdai bejelentése szerint 3780-an haltak bele a betegségbe, valamint 382 315 új fertőzöttet regisztráltak.

Indiában a fertőzésszámok megugrása súlyos vakcinahiánnyal jár együtt: legalább három államban, köztük Maharastrában, ahol az ország pénzügyi fővárosának számító Mumbai található, több oltópontot ideiglenesen bezártak.

Narendra Modi miniszterelnök kormányát több bírálat is érte azért, hogy a járvány ellenére zsúfolt tömegrendezvényeket tartott a helyhatósági választások miatt, és engedélyezte vallási fesztiválok megtartását is, akár több millió részt vevővel. Sokan úgy vélik, mivel az ország viszonylag jól vészelte át a járvány első hullámát, az ezt követően kialakult hamis biztonságérzet is hozzájárult a második hullám rendkívüli erejéhez. Az indiai jegybank szerdán arra szólította fel az ország pénzintézeteit: tolják ki a fizetési határidőket egyes hitelfelvevők esetében. A központi bank hangsúlyozta, hogy a járvány véget vetett a gazdasági fellendülésnek is. A bank emellett 6,7 milliárd dolláros kedvezményes kölcsön lehetőségét nyitja meg az egészségügyi rendszer megsegítése érdekében.

Indiában a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem szerda reggeli adatai szerint 20 282 833 fertőzöttet és 222 408 halálos áldozatot tartanak számon, de szakértők úgy vélik, a valódi számok ezeknek akár a tízszeresei is lehetnek.

