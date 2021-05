Zacher Gábor szerint összefüggés lehet a romló szennyvízadatok és a terasznyitás között

Zacher Gábor főorvos a szeretlekmagyarorszag.hu-nak nyilatkozott arról, hogy nagyon reméli, nem okoznak negyedik hullámot a teraszokat ellepő tömegek.

A lap arról kérdezte a főorvost, hogy lehet-e összefüggés a romló szennyvízadatok és a terasznyitás között, amire Zacher Gábor azt mondta, lehet benne logika, mivel a terasznyitás óta eltelt idő elméletileg elég lehet ahhoz, hogy az akkor kialakult rajzás következménye legyen a koncentráció emelkedése.

Hozzátette azt is, hogy ebben az esetben mindig rá kell számolni némi lappangási időt, amíg a romló adatok a betegszámban is megjelennek.

Adja az ég, hogy tévedjek, és nem lesz e mögött negyedik hullám, de az ördög nem alszik, ahogy a vírus sem

– mondta.

Zacher beszélt arról is a lapnak, hogy egyértelműen érzékelhető némi fellélegzés az egészségügyben. Ugyanakkor mindenkit óvatosságra int, ugyanis néha előfordul, hogy olyanok is bekerülnek a kórházba, akik túl vannak a második oltáson is. Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a második vakcina után 10-12 nappal már kialakul egy olyan fokú védettség, ami a lakosság jelentős része számára megnyugvást okozhat.

Zacher a poszt-covid jelenséggel kapcsolatban azt mondta, nem lepődne meg, ha hosszú távon jelentősebb problémát okozna, mint maga a járvány.

