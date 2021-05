Koronavírus: jövő héten már a 16-18 éveseket oltják itthon, szépen szorul vissza a járvány

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az utóbbi napokhoz képest szokatlanul magas az új igazolt fertőzöttek száma Magyarországon (1680 fő), de heti szinten vizsgálva még mindig erőteljesen (35%-kal) esett az esetszám és a többi lényeges járványügyi mutató is mind a járvány visszaszorulását jelzi, ami örvendetes. Jövő héten az írásbeli érettségik után már a 16-18 éveseket oltják, amelyre most péntekig kérik a regisztrációt az illetékesek. A szerdai kormányülés legfontosabb információit a csütörtöki Kormányinfón jelentik majd be, ezekről és minden egyéb lényeges koronavírusos hírről az alábbi hírfolyamunkban számolunk be.