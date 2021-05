Magyar kutatás: jelentős pszichés terheléssel járnak a korlátozások

Az immár egy éve tartó koronavírus-járvány hatásait vizsgálták pszichológusok, akik azt találták, noha a legtöbben a változás és a túlélés szóval jellemezték az elmúlt egy évet, a sok nehézség ellenére mégis megjelentek egyértelmű, előremutató pozitív tendenciák: a munkavállalók önállóbak, önazonosabbak, a vezetők pedig emberségesebbek lettek.



Az okokat, a hatásokat és a lehetőségeket a felmérés ötletgazdája és egyik készítője, Szirtes Hajnalka szervezetpszichológus, az IPS Kft. ügyvezetője foglalta össze a Portfolio-nak.

Egy reprezentatív, több, mint 500 résztvevős online felmérést végeztünk kollégáimmal márciusban a lassan egy éve tartó lezárások és korlátozások érzelmi hatásainak a felmérésére. A kutatás fő célja a járványra adott érzelmi és emberi reakciók hatásainak felmérése volt.

A válaszadók javarészt az Y és a X generációhoz tartoztak, főleg Budapesti vagy nagyvárosi környezetben élnek. Munkaerőpiaci státuszukat tekintve 90%-uk alkalmazott, közel harmaduk KKV-nál dolgozik, minden negyedik válaszadó pedig multinacionális-, illetve nagyvállalatnál. A fennmaradók főleg a közigazgatás területéről érkeztek.

Változik a vezetők hozzáállása

A tavaly májusi, első felmérésünkben meglehetősen rossz visszajelzéseket kaptak főleg a kisebb cégnél dolgozó vezetők. Az autokrata, önös érdekeket szem előtt tartó vezetők hatására a munkavállalók elégedettsége és motiváltsága is drasztikusan csökkent.

A vezetők egy része azonban felismerte, hogy fontosak a dolgozók. Ezt támasztja alá a 2021-es felmérés: a válaszadók 59%-a szerint sokkal érzékenyebbek lettek a főnökeik,

tavaly óta rendszeresebb megbeszélések vannak,

mentális támogatást is adnak, sőt, lelki problémákkal is lehet hozzájuk fordulni,

és intenzívebb közösségépítés is zajlik a cégeknél.

Vagyis az eredmények szerint

a krízishelyzetnek köszönhetően vezetők 25,3%-a sokkal emberségesebb, odafigyelőbb, törődőbb lett.

Akik korábban kevésbé figyeltek másokra, inkább csak a számok és a vállalati érdekek mentén gondolkodtak, most elindultak az érzékenység és valódi empátiás készség felé.

Az is számottevő különbségként mutatkozott a tavalyi felméréshez képest, hogy sokkal rugalmasabban, megértőbben, és engedékenyebben reagálnak a munkavállalói problémákra. Vagyis nemcsak a tervezett cél elérését tartják már fontosnak, hanem az odavezető út is meghatározó lett. Több lehetőséget adnak, hogy maguk a munkavállalók dönthessenek a megoldások kivitelezésében, valamint több energiát is fektetnek abba, hogy akár személyes élethelyzetekről, problémákról érdeklődjenek a kollégák akár telefonon, akár online.

A jó főnök pozitív hatással van a párkapcsolat minőségére is

Az egyik legmeglepőbb eredmény az volt, hogy a vezetők hozzáállásának a változása nemcsak a kollégák munkahelyhez fűződő kapcsolatára van erős hatással, hanem a párkapcsolatuk minőségére is! Sőt, az is kimutatható, hogy bizonyos személyiségtípusok erre kifejezetten érzékenyebben reagálnak. Vagyis a munkahelyi megtartás témában egyre inkább egyértelművé és mérhetővé válik, hogy a vezetők személyiségének a stabilitása, a humánus irányba történő elmozdulása egy kolléga életének rengeteg területére van nagyon komoly hatással.

Jelentős pszichés terheléssel járnak a korlátozások

Meglepő adatokat találtunk arra vonatkozóan is, hogy a különböző személyiségtípusok hogyan reagáltak a korlátozásokra, az online munkavégzésre: szinte minden személyiségtípusnál az izoláltság volt a legmarkánsabb tényező, és minden típusnál kb. 30%-ban jött ez elő.

Vagyis minden harmadik ember szenved tartósan az izoláltság okozta pszichés tünetektől.

Az eredmények szerint az elzártság érzete univerzális jelenség, annak mértékét nem befolyásolja az, hogy valaki kapcsolatkereső és nyitott a világra, vagy épp csendesebb, zárkózottabb. Ez fontos indikátora lehet a jövőbeni kiválasztásnak is, hiszen tartós izoláltságra vagy közösségi téren kívüli munkavégzésre nem feltétlenül lesz minden jelölt alkalmas, aki egyébként a szakmai elvárásoknak megfelel.

Megváltoztak a munkavállalók is

A válaszadók 66%-a számolt be arról, hogy sokkal fontosabb lett számára az érzelmi élete, egyre kevésbé adnak már mások véleményére, sokan nem akarnak már megfelelni egy valós vagy vélt elvárásnak. Sőt, a krízishelyzet okozta nehézségek arra is megtanították őket, hogy sokkal jobban kell és tudnak is bízni magukban, a saját megérzéseikben akár.

Szirtes Hajnalka szervezetpszichológus és transformation coach. Az elmúlt húsz évben több száz vezetővel dolgozott együtt és támogatta őket a sikeres adaptáció folyamatában

Tehát a külső kontrollos, megfeleléssel terhelt gondolkodásmód szép lassan változóban van egy nagyobb önbizalommal, önbecsüléssel teli belső kontrollos szemléletmód felé, ahol a saját értékrend a kiindulópont, ahol az önazonosság megléte a legfontosabb tényező és nem mások véleménye vagy gondolata mentén akarják életcéljaikat meghatározni.

Az is egyértelműen kimutatható statisztikai eredmény, hogy ha valaki tudatosan fejleszti a saját magához fűződő viszonyát, akkor az automatikusan hatással lesz az összes kapcsolatára, a magánéletén át a munkahelyi viszonyokra is, kiemelten a vezetőkkel való együttműködésére.

Függőségek fogságában

A felmérés szerint a sokan vannak, akik az orális függőségekhez, illetve az internethez fordultak és fordulnak lelki támogatásért. A leggyakoribb pótcselekvésként az evést és az alkoholfogyasztást jelölték meg a kérdőív kitöltői. Hasonló mértékben, illetve ezt kiegészítve jelent meg a napi 4-5 órával több internethasználat is. Ez nemcsak filmek nézésére, játékokra vonatkozott, de a közösségi média használatára is.

Az Oxford Egyetem kutatói szerint a tartós online térben való létezés hosszútávon módosítja az agy működését, ezen keresztül pedig kihat a személyiségünkre is. Az intenzív online térben való létezésre fókuszáló kutatások alapján kimutatták, hogy azok, akik a virtuális térbe menekülnek akár maguk, akár a világ problémái elől, azok egy idő után hajlamosak lehetnek infantilisebben reagálni, és csökken az önbizalmuk, önbecsülésük. Ez pedig még intenzívebb közösségi média vagy más virtuális kapcsolódási formák használatát fogja eredményezni.

A cikk szerzője szervezetpszichológus, az IPS Tanácsadó Kft. ügyvezetője, aki vezető- és vállalatfejlesztéssel foglalkozik közel 20 éve.

Címlapkép: Getty Images