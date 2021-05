Magyarország hétfőtől lazít a szabályokon: a részletekről beszélt az operatív törzs

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az operatív törzs közölte, hogy a jövő héttől újabb járványügyi lazítások lépnek életbe Magyarországon. A diákok visszatérnek az iskolába, a tanulók szervezett programokon vehetnek részt, az egyetemek, főiskolák esetében azonban a rektor dönt a képzésről és a vizsgákról. Müller Cecília országos tisztifőorvos a 16-18 éveseket is regisztrációra biztatta, hogy oltást kapjanak, ahogy Maruzsa Zoltán is, aki úgy fogalmazott: „No vakcina, no party!”. Müller szerint javul a járványhelyzet, a szennyvízmintákban csökken a vírus örökítőanyaga, így lehet lazítani a szabályokon. Ennek keretében visszatér az elektív ellátás is az egészségügyben, de csak szigorú szabályok mentén.