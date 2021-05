Koronavírus: átlépte a 10 milliót a hazánkba érkezett vakcinák száma, újra lendületet vehet az oltási program

Múlt szombaton érkezett az eddigi legnagyobb egynapi vakcinaszállítmány Magyarországra, ugyanis a kínai Sinopharm készítményéből 1,2 millió darabot kaptunk, így már összesen 3,3 milliónál jár a cég a június 15-ig vállalt 5 millió dózis leszállíásából (ami 2,5 millió embernek elegendő). Ezután a kedden megérkezett 200 ezer Szputnyik V vakcináról, illetve a szintén kedden megérkezett 334 ezer Pfizer/BioNtech vakcináról adtak hírt a hatóságok, így összesítésünk szerint

átlépte a kerek 10 milliót a megérkezett dózisok együttes száma.

Az alábbi táblázat jobb szélén azt is bemutatjuk, hogy a május 7-ig itthonra megérkezett vakcinaszállítányoknak mekkora arányát adták be aznapig idehaza az embereknek első, vagy második oltásra (ezt az ECDC adatbázisából számoljuk, amely néhány napos lemaradásban van az itthon közölt aggregált statisztikákhoz képest, de legalább vakcinatípusra lebontva is elérhetők a számok). Amint láthatjuk: múlt hétig a legmagasabb, 95%-os beadási arányt a Moderna vakcinája mutatta, utána a Pfizer/BioNtech következett 88%-os beadási aránnyal, aztán a Szputnyik V következett 79%-kal, majd a kínai Sinopharm volt a negyedik helyen 68%-os beadási aránnyal, végül az AstraZeneca addig megérkezett szállítmányainak 63%-át adták be kalkulációink szerint.

Mindez azt is mutatja, hogy a múlt hétig itthon elérhető vakcinák döntő részét beadták már az embereknek, csak kevés volt a második oltásokra tartalékolás, és a szombaton, illetve kedden érkezett szállítmányok megteremtik a lehetőséget arra, hogy újra felpörögjön az oltási tempó egyrészt a 16-18 éves korosztály számára (90 ezer fiatal regisztrált eddig a 197 ezerből), másrészt a felnőttek számára a Pfizer/BioNtech vakcinájával, továbbá az egyéb korosztályok számára a kínai és az orosz készítménnyel (azután, hogy a szállítányok átvizsgálása után engedélyt az NNK a felhasználásukra).

Címlapkép forrása: Szijjártó Péter Facebook-oldala