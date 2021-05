Új minősítési rendszer alapján rangsorolhatják a magyar szálláshelyeket

Újfajta minősítési rendszer alapján rangsorolhatják a magyar szálláshelyeket, ha a Magyar Turisztikai Ügynökség törvényjavaslata elfogadásra kerül.

Amennyiben az Országgyűlés elfogadja, fontos változások lépnek életbe a turizmus-vendéglátás területén - írja az intézmény mai közleményében. Mint írják, a törvénymódosítás egységes szálláshelyminősítési rendszerre, a vendéglátóhelyek és az attrakciók adatszolgáltatására és a kiemelt jelentőségű települések nevesítésére tesz javaslatot. Valamennyi módosítás a vendégek érdekeit szolgálja.

A Nemzeti Szálláshelyminősítési Rendszer célja, hogy egységes szempontok mentén történjen a szálláshelyek minősítése, típustól függetlenül.

Valamennyi szálláshely minősítést kap majd, melynek köszönhetően egyértelművé válik, milyen szolgáltatásokat várhat el a vendég az adott szálláshelytől, milyen tartalommal és színvonalon. Ezt csillagok jelölik majd, minden esetben 1-től 5-ig, az eddig használt egyéb szimbólumok megszűnnek.

Az új minősítési rendszer megalkotását fogyasztóvédelmi szempontok motiválták, hiszen számos panasz érkezett a vendégektől, hogy nem az állítólagos kategóriának megfelelő szolgáltatást kaptak egyes szálláshelyeken.

A besorolás célja, hogy mindenhol megbízható minőséget kapjanak a vendégek, legyen az szálloda vagy éppen magánszálláshely. A rendszer fokozatosan kerül bevezetésre, az első minősítés ingyenes lesz, a kisebb szálláshelyeket hosszabb felkészülési idő segíti a javaslat szerint.

Szintén stratégiai cél a turisztikai szektor digitalizációja, amely most újabb mérföldkőhöz érkezett aNemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) bővítésével. Az adatszolgáltatók köre avendéglátóhelyekkel és az attrakciókkal egészül ki, így a jövőben ezen szolgáltatók adatai is részétképezik a naprakész turisztikai statisztikáknak. Mindez azon túl, hogy óriási segítséget jelent azadatvezérelt döntéshozatalban, az ágazat fehérítését is szolgálja. Ezzel még teljesebb képet lehet majdkapni a szektor forgalmáról és a fejlesztések eredményeiről.

A javaslatok között szerepel a kiemelt jelentőségű települések nevesítése is, a megnevezés az önállóvonzerőt jelentő turisztikai célpontokra vonatkozik majd. A cél az, hogy ezek az utazási motivációtjelentő helyek a jövőben se kerüljenek ki a fókuszból, továbbra is fejlődjenek, és megfelelőenjelenhessenek meg a marketing- és értékesítési tevékenység során.