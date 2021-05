Bécs előzésben van: biznisz rendezvényekkel lendítenek a turizmuson

Élen jár Magyarország az átoltottságban, közben pedig a harmadik járványhullám is lecsengőben van már, így a fokozatos nyitással párhuzamosan egyre több ágazat látja már a fényt az alagút végén. Sok érintett azonban még mindig csak várja a nyitás következő, alapvetően a rendezvényeket érintő fázisát, amit a kormány az 5 milliós első oltotti számhoz rendelt hozzá, viszont az elmúlt napokban lassult az oltási tempó. Amíg nálunk őrölnek még a malmok, addig Ausztriában nemcsak, hogy feloldották a rendezvények és vásárok rendezésének tilalmát, hanem például a koronavírus-járvány korlátozó intézkedései miatt sújtott bécsi üzleti turizmusnak egy négymillió eurós mentőövet is dobnak 2023-ig. A bécsi üzleti találkozókat és kongresszusokat támogató alapot városi pénzből a Wien Tourismus kongresszusi irodán keresztül finanszírozzák.

Ausztriában május 19-én kinyitnak a hónapokkal ezelőtt a koronavírus-járvány megfékezése érdekében bezárt éttermek, hotelek, kulturális és sportlétesítmények is - erről a napokban számolt be egy MTI hír, amely szerint a kulturális és sportlétesítmények befogadóképességük 50 százalékát tölthetik fel, abban az esetben, ha garantálható a kiosztott ülőhelyek biztosítása. A szabályozás beltéren 1500, míg kültéren 3000 főben maximálta a közönség létszámát, függetlenül az adott intézmény méretétől. Tehát egy 20 ezres befogadóképességű stadionba is csak maximum 3000 szurkoló mehet be egy adott mérkőzésre, míg például egy 600 férőhelyes színházba csak háromszázan válthatnak majd jegyet.

Mindenütt kötelező lesz a maszkviselés és a negatív koronavírus-teszt, viszont a beoltottaknak és a betegségből felgyógyultaknak tesztre azonban már nem lesz szükségük, az oltási igazolványuk, illetve a Covid-betegséget tanúsító orvosi papír elegendő lesz a belépéshez bárhová.

A vásárok, illetve a különböző kongresszusok is megtarthatók május 19-étől hasonló feltételek mellett.

A 11 főnél nagyobb létszámú rendezvények esetén csak bejelentési kötelezettség, míg 51 fő felett az egészségügyi hatóságok engedélye is szükséges lesz - írta az MTI.

A turizmus.com cikkéből az is kiderül, hogy a Wien Tourismus kiemelt figyelmet fordított arra, hogy melyik szektor van éppen a legnagyobb bajban. Az újranyitás során támogatást hoztak létre a szállodák újbóli megnyitásához, szállodánként legfeljebb 50 ezer euróig. Az üzleti rendezvények támogatásának keretét az európai és a nemzeti törvényeik alapján hozták létre.

Összesen 4 millió eurónk van a programra, amellyel 2023 végéig támogathatunk különböző üzleti rendezvényeket

- ismertette Norbert Kettner, a Wien Tourismus igazgatója, aki hozzátette, hogy a járvány miatt főleg hibrid találkozókról beszélhetünk majd, így lesz, aki személyesen vesz majd részt a városban tartott konferenciákon, mások pedig online követhetik majd azokat.

A támogatásokat néhány minimumfeltételekhez kötik - ennek részleteit a Wien.orf.at fejtette ki: az üzleti rendezvényeket olyan helyszínen kell tartani, amelyet piaci áron le lehet foglalni, például egy szállodában. A helyszínen legalább 50 embernek meg kell jelenni, a vállalati értekezleteket pedig négy órás időtartamtól finanszírozzák.

A támogatásból kizárják a karácsonyi partikat, a vásárok és kiállítások szintén nem szerepelnek a finanszírozási programban. Az eseménynek nem feltétlenül kell éjszakai elszállásolással járnia, de abban az esetben magasabb támogatást biztosítanak. Elméletileg a bécsi cégek is folyamodhatnak a támogatásért, példaként említik, hogy 3000 résztvevő és éjszakai szállás biztosítása esetén akár 60 ezer euró támogatást is fel lehet venni.

A cikk szerzője nem hiszi, hogy Bécsben a konferenciák teljesen áttérnének a virtuális térbe. A hivatalos panelek mellett jelentős szerepe van a kapcsolatépítésnek, amely az online formában nehézkes. Mielőtt a koronavírus-járvány nagymértékben megbénította volna a bécsi turizmust, csak a kongresszusok és konferenciák mintegy egymilliárd euró értéket teremtettek.

Egy kongresszuson résztvevő vendég átlagosan napi 541 eurót költött Bécsben,

ez körülbelül a duplája annak, amit egy átlagos turista költ a látogatása során. A város a szektor fellendülése érdekében májusban nemzetközi imázskampányt is indít.

Itthon nagy a várakozás

Ausztriában egyértelmű kép rajzolódik az újranyitással a rendezvényszektor lehetőségeinek tekintetében, ezzel szemben Magyarországon a piaci szereplők még mindig a részletszabályokra várnak. A rendezvényszektort érintő, fokozatos lazítás akár járványügyi szempontból is indokolt lehetne, főleg annak fényében, hogy ezekre az eseményeken (üzleti rendezvények, céges események) védettségi igazolvánnyal lehetne részt venni, mint más szolgáltatások széles köre esetén (lásd: moziba, színházba, étterem belső részébe járás). Érdemes azt is felidézni, hogy Müller Cecília tisztifőorvos keddi tájékoztatása alapján a magyar adatok továbbra is javulást mutatnak, egyre kevesebb az új fertőzött és egyre több a gyógyult.

Ganczer Gábor, a Magyarországi Rendezvényszervezők és szolgáltatók Szövetségének (MaReSz) elnöke a Portfolio-nak adott múlt heti interjújában nehezményezte, hogy

jelenleg nincs világos és értelmezhető kormányzati kommunikáció arra, hogy mikor és hogyan lehet ismét rendezvényeket tartani Magyarországon.

Jellegükből adódóan azok más-más járványügyi intézkedéseket kívánnának, így indokolt lenne különbséget tenni a rendezvények között, tehát más-más nyitási szinthez is kellene hozzárendeli azokat - tette hozzá.

A Hungexpo Zrt. vezérigazgatója szorgalmazza, hogy mielőbb megoldják azt, hogy kiszámítható és tervezhető legyen a belföldi rendezvényszervezés, amely nagyon sok, mintegy százezer embernek ad munkát, ezer milliárd forint árbevételt termelt 2019-ben, több mint 5000 cég él a szektorból. Felhívta a figyelmet saját őszi rendezvényük példájára is. A tavalyi Construma bebizonyította, hogy megfelelő biztonsági előírások mellett, jól kontrollált körülmények között az üzleti rendezvényszervezés a pandémiás időszakban is megoldható.

Címlapkép: Bécs belvárosa május 3-án, amikor kinyitottak újra a bevásárlóközpontok. Forrás: Askin Kiyagan/Anadolu Agency via Getty Images