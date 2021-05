Hibázott a WHO a járványkezelésben, elkerülhető lett volna a pandémia

El lehetett volna kerülni a koronavírus-világjárványt, a pedig WHO hibázott azzal, hogy túl későn nyilvánították a vírus terjedését pandémiának és az utolsó pillanatig halogatták az utazási korlátozások bevezetésének javaslatát – áll egy friss elemzésben, melyet egy WHO által megbízott független testület rakott össze.

Az Independent Panel for Pandemic Preparedness and Response (Független Pandémia-Felkészültségi és Válaszadási Panel – IPPPR) elemzése szerint a WHO-nak sokkal előbb világjárvánnyá kellett volna nyilvánítania az új koronavírust és azt javasolták, hogy a minősítési feltételeiken azonnal változtatni kell, annak érdekében, hogy ne terjedjen el ilyen gyorsan ismét a világon egy újabb járvány a jövőben.

A Panel szerint egy héttel előbb, már január 22-én vészhelyzetet kellett volna hirdetnie a WHO-nak, , ahelyett, hogy január 30-ig várnak. Hozzátették: hibázott a WHO azzal is, hogy saját irányelveiknek megfelelően csak legvégső lépésként javasoltak utazási korlátozásokat, melyeket egyes országok már csak akkor kezdtek el implementálni, amikor a kórházaik kezdek túlterhelődni. A panel szerint az is hiba volt, hogy nem volt elég egészségügyi felszerelés a nemzetközi piacon és egy-két nagyobb játékos felvásárolta a teljes készletet.

A jövőre nézve azt javasolják, hogy

elszámoltathatóvá kell tenni azokat az országokat, amelyek hibája miatt világjárvány alakul ki,

kell tenni azokat az országokat, amelyek hibája miatt világjárvány alakul ki, létre kell hozni egy nemzetközi járvány-nyomonkövetési rendszert,

rendszert, ingyenesen elérhetővé kell tenni a vakcinákat és a finanszírozás megkönnyítése érdekében járványprevenciós alapokat kell létrehozni,

és a finanszírozás megkönnyítése érdekében járványprevenciós alapokat kell létrehozni, a G7-országoknak 1,9 milliárd dollárral kell finanszíroznia a WHO Covax-programját, melynek célja az oltakozás elősegítése a kevésbé gazdag országokban.

Globálisan 159 millió ember fertőződött meg a járvány kezdete óta, 3,3 millió fertőzött halt meg.

