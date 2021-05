Jelentős egyszerűsítés jön a védettségi igazolványnál: applikációval is igazolható lesz az oltás

„Aki a koronavírus elleni védőoltását megkapta, oltottságát – az oltási igazolvány mellett – elektronikus applikációval is igazolhatja majd” – válaszolta a Magyar Nemzet kérdésére a Koronavírus Sajtóközpont, hangsúlyozva: az EESZT-mobilalkalmazás célja, hogy minden magyar állampolgárnak egyszerű és kényelmes megoldást nyújtson a koronavírus elleni védőoltások igazolására akár androidos, akár iOS-es okostelefont használ.

A tájékoztatás szerint az applikáció az érintett azonosítását követően – az EESZT-ből szerzett adatok alapján – igazolja az illető koronavírus elleni védettségét. Az alkalmazás az oltott nevét, az érintett taj-számát, az oltás idejét, a fertőzéssel szembeni védettség tényét vagy annak hiányát jeleníti meg, az adatok hitelesítése pedig QR-kóddal történik, aminek az érvényességét egy erre a célra kifejlesztett másik alkalmazással lehet majd ellenőrizni (EESZT Covid Control).

Az alkalmazás használatáról szólva közölték azt is: az applikációt az első használat során az EESZT-ben regisztrálni kell. Ehhez elsőként be kell lépni az EESZT lakossági portáljára KAÜ-azonosítással (ügyfélkapu, e-személyiigazolvány, telefonos azonosítás), ahol a regisztráció néhány lépését elvégezve az alkalmazás használatra kész, írja a Magyar Nemzet.

A regisztráció során továbbá meg kell adni egy hatjegyű PIN-kódot, a mobileszközön az alkalmazás használatához csak ezt a PIN-kódot kell használni.

Amennyiben a regisztrált felhasználó ezt elvégezte, az applikáció használata a következő lépésekből áll:

a bejelentkezés a hatjegyű PIN-kóddal;

a Covid-oltásigazolás nevű menüpont kiválasztása;

amennyiben van megfelelő oltás, megjelennek az arról szóló információk.

A Koronavírus Sajtóközpont végül kiemelte, hogy mind a plasztikkártya, mind a mobilapplikáció alkalmas az oltás tényének az igazolására, de a korábbi betegségből eredő védettséget – az érvényes jogszabályok szerint – csak a plasztikkártya jelzi, hozzátéve, hogy abban az esetben pedig, ha az állampolgár egyáltalán nem rendelkezik védőoltással, úgy az alkalmazás egyértelműen jelzi majd annak hiányát.

Tegnap a Magyar Hírlap írta meg, hogy napokon belül letölthető lesz a védettségi igazolvány applikációja okostelefonra, tabletre. A lap szerint az alkalmazás a külföldi utazásoknál is komoly haszonnal járhat, és a postai úton kiküldött plasztikkártyákhoz képest több információt mutat majd az applikációban való regisztrálást követően. A lap akkor azt írta, hogy benne lesz az oltás típusa is, erről azonban a Magyar Nemzetet most nem tájékoztatta a Koronavírus Sajtóközpont.

A Koronavírus Sajtóközpont úgy fogalmaz, hogy az EESZT-mobilalkalmazás célja, hogy minden magyar állampolgárnak egyszerű és kényelmes megoldást nyújtson a koronavírus elleni védőoltások igazolására akár androidos, akár iOS-es okostelefont használ. Nagy kérdés ezzel kapcsolatban, hogy a "minden magyar állampolgár" kifejezés miképp értelmezhető, ugyanis ez könnyen lehet, hogy továbbra sem oldja meg azoknak a külföldieknek a problémáját, akik Magyarországon élnek, itt oltották be őket, de nem kaptak védettségi igazolványt eddig.

Címlapkép: Getty Images