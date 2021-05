144 ezer regisztrált kap ma SMS-t, hogy Pfizer-vakcinára is foglalhat időpontot

Kormány koronavírus tájékoztató Facebook-oldalán ma reggel megjelent poszt szerint ma 144 ezer, főleg március elejéig regisztrált kap SMS-t arról, hogy három másik vakcina mellett Pfizer-oltásra is foglalhat online időpontot.

Az országos oltási munkacsoport döntése nyomán így a kedden érkezett Pfizer-szállítmányból valamennyi első körös oltásra felhasználható oltóanyag lefoglalható.

A kórházi oltópontok május 14. péntek és május 18. kedd közötti napokra hirdettek foglalható Pfizer-oltási időpontokat.

A figyelmet felhívták rá, hogy kizárólag csak az SMS értesítést kapók tudnak foglalni Pfizer-oltást. Az időpontfoglalás tehát ma, az oltás pénteken indul, továbbá felhívták a figyelmet arra is, hogy csak azokat fogják fogadni a kórházi oltópontok, akik az időpontfoglalásról visszaigazolást tudnak felmutatni.

A mai naptól elkezdődött a regisztrált 16-18 évesek oltása is a kórházi oltópontokon szintén Pfizer-vakcinával. Az időpontfoglaló továbbra is nyitva van még azoknak az érvényes regisztrációval rendelkező 16-18 éveseknek is, akik eddig nem foglaltak időpontot.

Várhatóan a közeljövőben is lesz online is foglalható Pfizer-oltás, a beérkező vakcinaszállítmányok és az abból első körös oltásra kiosztható oltóanyagoktól függően. Addig is minden regisztrált számára elérhető az időpontfoglalóban a Sinopharm, a Szputynik és az AstraZeneca.

Egyik olvasónk már meg is kapta az SMS-t, melynek szövege a következő:

"Tisztelt Oltàsra Regisztràlt! Tàjékoztatjuk, hogy amennyiben még oltàsra vàr, azt màr online is lefoglalhatja. Azok, akik ezt a SMS-t megkapjàk a készlet erejéig màtòl màr Pfizer oltàsra is tudnak idöpontot foglalni, a Sinopharm, az AstraZeneca és a Szputnyik oltàsok mellett. Kérjük, hogy az oltòpontra vigye megàval az idöpontfoglalàsròl szòlò visszaigazolàst! Az online idöpontfoglalò elérhetösége: www.eeszt.gov.hu"

Címlapkép: Justin Tallis - Pool / Getty Images