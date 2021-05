A kétszer oltottak körében is terjed a vírus a legjobban átoltott országban, de a súlyos betegségtől védenek a vakcinák

A világ leginkább átoltott országában a népsségszámhoz képest gyorsan kezdett el újra terjedni a koronavírus, az elmúlt héten az esetek több mint harmada mindkét oltásán átesettek körében történt - írja a CNBC. Ugyanakkor a tesztekkel igazolt esetek mindössze 15 százaléka volt tünetes, a súlyos esetek között majdnem mindenki oltatlan volt, és eddig egyetlen olyan lakos sem hunyt el a betegségben, aki mindkét oltásán átesett. A tanulság tehát, hogy a fertőzést nem, de a súlyos eseteket meg tudták előzni az oltások.

A Seychelle-szigeteken a legmagasabb a két oltáson átesettek száma a népességszámhoz képest, a mutatóban megverik Izraelt, az Egyesült Királyságot, az Egyesült Államokat is.

Múlt héten mégis úgy döntöttek, hogy a felfutó esetszámok miatt két hétre bezárják az iskolákat és a sporttevékenységeket sem engedélyezik. A szigorítások között van emellett az is, hogy a más háztartásokban élőkkel való találkozást tiltják és a vendéglátóhelyeket is korábban zárják be. A szigeteken ugyanis, a 96 ezres lakosságszámhoz képest gyors ütemben kezdett emelkedni a koronavírusos új esetek száma.

A kicsi szigetországra az egész világ felfigyelt, az egészségügyi szakértők pedig széttárt karokkal nézik, hogy emelkednek az esetszámok a magas átoltottság ellenére. A WHO kedden közölte, hogy megvizsgálják az ország koronavírus-statisztikáit, miután az egészségügyi hivatal közlése szerint az elmúlt héten felfedezett új pozitív esetek több mint harmadát már kétszer beoltottak adták:

Az új esetek közel kétharmada, 63 százaléka olyan beteg volt, akit még nem oltottak be egyszer sem, vagy csak egy dózist kaptak, az új fertőzöttek 37 százaléka viszont a második oltásán is átesett.

Azonban az esetekkel kapcsolatban további fontos adatokat is közöltek a hatóságok:

Kevés volt összességében az egyáltalán tüneteket mutató eset is, a tesztekkel igazolt esetek mindössze 15 százaléka volt tünetes.

Az oltások a súlyos lefolyású betegségtől megvédték az embereket, a kórházba kerülő betegek 80 százaléka nem kapott még egyetlen oltást sem, az ezen belül is súlyosabb lefolyású, kritikus állapotú betegek között pedig „majdnem mindenki” oltatlan volt.

Az országban kétféle vakcinával oltanak:

egyrészt a CoviShielddel, ami az AstraZeneca és az Oxford közösen fejlesztett vakcinája, melyet Indiában, az India Serum Institute gyárt le,

másrészt a kínai Sinopharm vakcinájával, mellyel többek között Magyarországon is oltanak.

Hétfőn a WHO immunizálásáért felelős igazgatója, Kate O’Brien közölte, hogy közvetlen kapcsolatban állnak Seychelle-szigetek kormányával, és hogy az eset jóval bonyolultabb annál, mint aminek első ránézésre tűnik.

A vakcinák nagyon magas szinten hatékonyak a súlyos esetek és a halálozás kivédésében. A legtöbb eset, amely előfordult, enyhe tünetekkel járt. Ugyanakkor az esetek sok esetben csak pár nappal az első vagy a második oltás után, vagy a kettő között történtek.

Azt is meg fogják vizsgálni,

melyik variánsok terjednek az országban a betegek mikor kapták el a fertőzést (az oltásukhoz képest), és mennyire volt súlyos a betegségük.

Csakis mindezek alapos elemzése után lehet eldönteni, hogy a vakcinák jól működtek-e, és mi történt az országban.

