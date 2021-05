Laza eleganciával javította hibáját a kormányzati koronvavírus-portál

Ahogy reggel beszámoltunk róla, a mai koronavírus jelentésben a második alkalommal beoltottak száma 14 ezerrel kisebb volt, mint a tegnapi. A nyilvánvaló adathibát egyszerűen javította a kormányzati koronavírus portál: a már csak a régi cikkek között látszódó tegnapi jelentés adatát átírta. Így kiderült, hogy a mai szám a helyes, tehát nem az oltás gyorsult fel hirtelen tegnap.

"Egy nap alatt 28 973 fő kapta meg az első oltását, viszont a második oltásra vonatkozóan valószínűleg hibás adatok érkeztek a napokban, hiszen tegnap még 2 599 041 fő volt a második oltáson átesettek száma, míg a mai adat szerint 2 584 879 fő, tehát 14 162 fővel csökkent elméletben azok száma, akik átestek a második oltáson. Ez természetesen lehetetlen, de azt nem lehet tudni, hogy a tegnapi (szokásosnál nagyobbat ugró) adat volt hibás, vagy a mai." Ezt írtuk reggeli cikkünkben, jelezve, hogy a második oltást kapók valamelyik adata hibás, így a grafikonunkon is egy furcsa letörés volt látható.

Most már azt is tudjuk, hogy melyik. A tegnapi számban az 559-es számsor helyett valaki véletlenül 599-et írt be a szövegbe. Vagyis az a sejtésünk igazolódott, hogy a tegnapi szám (ami az utóbbi időszak lelassult tempójához képest nagyobb növekedést jelzett) volt a hibás, a mai pedig helyes.

A hiba könnyebben kiugrott volna, ha a kormányzati portál idősort vezetne a legfontosabb adatokról, de Európa adatokban egyik legszegényebb koronavírus-honlapjáról van szó, így ilyen nincs rajta. A transzparenciával is vannak problémák: egy ilyen (amúgy nem végzetes) hibát érdemes úgy korrigálni, hogy a felhasználók széles tömege tudjon arról, hogy a tegnapi jelentésbe téves szám került. Ehelyett a portál mindenféle külön jelzés nélkül egyszerűen átírta a tegnapi jelentésben a számot:

