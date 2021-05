Megugrott az amerikaiak nyugdíjmegtakarítása a koronavírus alatt

A Fidelity friss elemzése szerint nem okozott törést az amerikaiak nyugdíjmegtakarításainál a koronavírus – számol be a hírről a MarketWatch.

A Fidelity Investments friss elemzése szerint az amerikaiak nyugdíjmegtakarításai a koronavírus ellenére is szépen halmozódnak, ezt mutatják az első negyedéves számok is. A munkáltatói nyugdíjprogramokban (401(k)) és a nonprofit intézmények és kormányzati szervek 403 (b) programjában lévő több mint 30 millió tagnak is új rekordra nőtt a portfóliójának átlagos értéke.

Az egyéni nyugdíjszámlákon elérhető átlagos nyugdíjösszegek az első negyedév végén 31%-kal 130 ezer dollárra nőttek az egy évvel korábbihoz képest, a 401 (k) programokban lévő átlagos portfóliók pedig 36%-kal 123,9 ezer dollárra ugrottak ugyanezen időszak alatt. A 403 (b) nyugdíjprogramoknál az átlagportfólió 42%-kal 107,3 ezer dollárra bővült.

A cikk megjegyzi, hogy az elmúlt egy évben látott jelentős emelkedés egyértelműen annak tudható be, hogy a tavalyi első negyedévben volt egy jelentős piaci visszaesés, így az alacsonyabb bázis miatt volt jelentőseb ugrás. Ha negyedéves összehasonlítást nézünk, akkor a tavalyi negyedik negyedévhez viszonyítva a három fenti nyugdíjszámla átlagban csak 1-2%-os bővülést mutatott.

A nyugdíjra gyűjtök mindemellett jelentős befizetéseket is végrehajtottak egyéni nyugdíjszámláikra, az idei első negyedévben 1,3 millió IRA számlára 52%-kal több befizetés érkezett 2020 első negyedévéhez képest. Az egyéni számlákra befizetőknek több mint negyede 35 év alatti fiatal volt, ami 23%-os emelkedés a tavalyi hasonló időszakhoz képest.

Jó hír az is, hogy csökkent azok száma, akik a nyugdíjalapjukhoz nyúltak volna hozzá nehéz anyagi helyzetük miatt. A munkáltatói nyugdíjprogramokban részt vevők mindössze 1,6%-a kért idő előtti kifizetést az idei első negyedévben, ami 2,4%-kal kevesebb, mint egy éve.

