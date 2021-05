Itt az áttörés: Magyarország ellenőrzés alá vonta a koronavírus-járványt, közel 9 hónap után először

Tavaly szeptember óra először került 5% alá a pozitív koronavírusos esetek aránya a teszteken belül. Ezzel Magyarország ellenőrzés alá vonta a vírus terjedését.

Magyarországon két egymást követő napon is 5% alatt volt a koronavírus-tesztek napi pozitivitási aránya, ami azt jelzi, hogy a vírus visszaszorul, és az Egészségügyi Világszervezet definíciója alapján egyre inkább sikerül kontroll alatt tartani a vírust.

A tegnapi 4,5%-os pozitivitási arány után ma 4% közelébe ereszkedett a pozitív tesztek aránya. A 7 napos mozgóátlag is megközelítette az 5%-ot, jelenleg 5,6%-on áll. Az alábbi grafikonon persze látható, hogy egyszer-egyszer, egy napra 5% alatti pozitivitási rátát mutatnak, ez azonban nem trendszerű hatás eredménye volt (hanem pl. adattorlódás, ill. adathiány), hiszen akkor (november-december) kifejezetten gyorsan terjedt a vírus, stabilan 10% felett tartva a pozitivitási rátát. A mostani eredmény azonban egy trendszerű csökkenés következménye.

Ilyen alacsony, 5% alatti pozitivitási rátát tehát utoljára a koronavírus-járvány második hullámának felfutó szakaszában, annak is az elején láthattunk, tavaly szeptemberben. Azóta a járványt nem sikerült ellenőrzés alá vonni, hiszen a pozitivitási ráta még a járvány két hulláma között is meghaladta az 5%-os szintet. A napi új koronavírusos esetek száma is azt sugallja, hogy a járvány visszaszorul.

A vírus visszaszorulását a szigorú járványügyi intézkedések hozták meg tavasszal, illetve mostanra fontos szerepet játszik benne a beoltottak arányának a növekedése is. Miután egyre több bizonyíték van arra vonatkozóan, hogy a koronavírus szezonális jellegű, így az időjárás változása is segíthet ebben.

A WHO definíciója alapján tehát kontroll alá kerül a magyarországi járvány, azonban a világszervezet azt is javasolja, hogy kiterjedt teszteléssel és szigorú járványellenes izolációval (egyéni karanténok, a fertőzöttek elkülönítése, sorozatos és folyamatos tesztelés) kell fenntartani ezt a helyzetet.

