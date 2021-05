Kanyarban előzni, de fejre állni is lehet

A nemrég benyújtott konvergenciaprogramot elnézve úgy tűnik, hogy a magyar versenyautóban egyszerre ketten nyomják a gázpedált. Mi, többiek pedig ülünk a hátsó ülésen és látva az inflációs számokat, fogjuk a majrévasat. Csak a nagy kanyarban előzés közben azt se felejtsük el, hogy még a legnagyobb versenyző legendák is hibáztak. Rossz ívet vagy a kelleténél egy kicsit nagyobb sebességet választva ők is az árokban kötöttek ki. Valakinek előbb-utóbb fékeznie kéne.

A meglehetősen nehézkes első negyedév már mögöttünk van, és hamarosan látjuk is majd az eredményét. Közben, ha előre nézünk, azt látjuk, hogy jelentős kilábalási és növekedési potenciált mutat a gazdaság. Erre utal az alacsony hivatalos munkanélküliségi ráta, a közel kétszámjegyű béradat, az elmúlt év kényszerű megtakarítása, mindez megfűszerezve az újranyitással. Ugyanakkor a szituációt komplikálja a globális nyersanyagkereslet felfutása, a szállítási kapacitások szűkössége és az elszálló termelői és fogyasztói árak. Egy ilyen helyzetben alkotta meg a Pénzügyminisztérium a 2022-es költségvetés sarokszámait, valamint mutatta be a 2021–2025-re vonatkozó konvergenciaprogramot.

A fiskális oldal

A konvergenciaprogramról most a legfontosabb pontokra szeretnék csak rávilágítani. Ahogy a házaknak, úgy a költségvetés tervezésének is a kulcsa a megfelelő alap lefektetése. Ez a konvergenciaprogram esetében a makrogazdasági előrejelzést jelenti. A kormányzat jövőre is közel 6 százalékos költségvetési hiányt tervez 5,2 százalékos gazdasági növekedés mellett. Már ez sem kevés, de sokan a piacon 6 százalék vagy afeletti gazdasági bővülést jeleznek előre. Egy ilyen helyzetben pedig aligha tűnik indokoltnak egy ilyen magas hiányszám, de persze az is tény, hogy a beérkező uniós pénzek (hétéves költségvetés és a helyreállítási alap) miatt jelentősen felpörög az önrész kifizetés és a beruházási dinamika.

Ennél sokkal nagyobb fejtörést jelent az árváltozásokra vonatkozó előrejelzés a programban. Magunk körül mindenhol az inflációs nyomás felépülését látjuk. Elszálltak a mezőgazdasági- és az ipari termelői árak. A globális nyersanyagpiacokon átlagosan 50 százalékos év/év drágulást látni. A szállítmányozási költségek 20–30 százalékos inflációja csak hab a tortán. Mindezek ellenére a konvergenciaprogram idén 3,6, míg jövőre 3 százalékos pénzromlási ütemmel számol. Persze lehet erre mondani, hogy az óvatos becslés kedvéért, hiszen minél magasabb az infláció, annál több a büdzsé bevétele, de ez a jelenlegi környezetben túl alacsony várakozásnak tűnik.

Ráadásul, ha elfogadjuk, hogy azért lesz magas a hiányszám, mert felpörögnek a beruházások és közben tudjuk, hogy a nyersanyagköltségek már amúgy is az egekbe szöktek, és a berobbanó kereslet ezt csak tovább emeli, akkor a GDP deflátorra vonatkozó előrejelzés még inkább megkérdőjeleződik. A dokumentum alapján a teljes magyar gazdaság „inflációja” 3,7–3,8 százalékos lehet a következő években. 2020-ban a GDP deflátor közel 6 százalékra rúgott. Ebben meghatározó szerepet játszott a beruházások drágulása, amely több mint 9 százalékos volt. Ez a hatalmas beruházási boom mellett aligha esik vissza a kormány által várt 4-5 százalékra. Így várakozásom szerint idén és jövőre is legalább 5–6 százalékkal lehet számolni a GDP deflátor tekintetében.

A magyar gazdaság tehát rendkívüli mértékű árnyomással szembesül majd a következő években, amely részben globális, részben lokális irányú.

A monetáris politika

Az elmúlt években látszólagos egyetértésben működött a költségvetési és a monetáris politika. A költségvetés keretek közé volt szorítva, így a monetáris politika számára nyitott volt a lehetőség az árstabilitás mellett a gazdaság élénkítésére.

A koronavírus-válság azonban átalakította ezt a kényes egyensúlyt. Egyrészt beért az elmúlt évek magas nyomású gazdasága, ami 3 százalék körüli maginflációban ölt testet még a válság alatt is. Erre pedig rárakódnak az egyedi hatások. A monetáris politika számára tehát megint homloktérbe került az árstabilitás kérdése. Eközben pedig a költségvetés olyan lehetőséghez jutott a válság hatására, ami utat nyitott a laza fiskális politikához a következő években. Átmenetileg a béklyók lekerültek, és úgy tűnik ezzel a Pénzügyminisztérium él is. Ha úgy tetszik, normalizálódott a helyzet. A költségvetési politika a növekedésre figyel.

Ezzel jelenleg azonban kialakult egy rendkívüli helyzet. Matolcsy György jegybankelnöktől hallottuk először a „kanyarban előzést”, amelyre most Varga Mihály pénzügyminiszter válasza az volt, hogy ha „kanyarban akarunk előzni, akkor nyomni kell a gázt”. Vagyis úgy tűnik, hogy ülünk egy versenyautóban és mind a Pénzügyminisztérium, mind a jegybank nyomja a gázpedált abban a bizonyos kanyarban.

Viszont, ha senki nem lép rá a fékre vagy legalább veszi le a lábát a pedálról, annak könnyen fejreállás lehet a vége.

Mi, a kocsi utasaiként nézzük, ahogy a magyar versenyautó száguld, és bízunk abban, hogy a döntéshozók tudják, mit csinálnak, mert különben az eredmény a túlhevített gazdaság és a tartósan magas inflációs nyomás lesz.

A legnagyobb kérdés most az, hogy vajon mennyire osztja a jegybank a Pénzügyminisztérium által a konvergenciaprogramban felvázolt makropályát. Elfogadják, hogy alacsony lesz a GDP deflátor? Egyetértenek azzal, hogy a magyar gazdaság potenciális növekedése 2020–2022-ben 1,5-3 százalék körüli csupán? Tényleg –4,5 százalékos a kibocsátási rés, és csak 2025-ben záródna be, ami tartósan mérsékelt kereslet oldali inflációt jelentene? Ha nekem kellene válaszolnom ezekre, akkor a PM előrejelzéseit tekintve először összehúznám a szemöldökön, aztán egy ideig vakarnám a fejem. Ugyanis magasabb deflátort látok, nagyobb potenciális növekedést, a válság ellenére is, és még dinamikusabb tényleges GDP-növekedést, vagyis egy gyorsan záródó kibocsátási rést.

A piaci kép

A Magyar Nemzeti Bank júniusi Inflációs jelentése és előrejelzése kulcsfontosságú lesz, de ezzel még nem mondtam semmi meglepőt. Az elmúlt három hónapban sok minden változott: emelkedtek a termelői árak, a vártnál magasabb lett az infláció, a jövő évi költségvetési hiány magasabb lesz, mint amivel a jegybank számolt. A serpenyő másik oldalában ugyanakkor ott van, hogy a forint is erősödött március közepe óta közel 3,5 százalékot (nagyjából 12 forintot az euróval szemben). Emellett pedig az 5,1 százalékos infláció kétharmada az üzemanyagok és dohánytermékek inflációjához köthető; mindkettő átmeneti és a monetáris politika hatókörén kívül esik. Vagyis szólnak érvek az inflációs kockázatok emelkedése és csökkenése mellett is.

Rég volt ilyen nehéz helyzetben a jegybank, és bizony egyre nagyobbak az elvárások.

Az inflációs adat óta a piac 15 bázispontos kamatemelést áraz júniusra, míg jövő év végére már 2 százalék közelében várja a kamatot. Vajon elég új felfelé mutató kockázat épült fel ahhoz, hogy a jegybank belekezdjen egy kamatemelési ciklusba?

Amennyiben az MNB továbbra is 3 százalék közelében látja majd a jövő évi inflációt, úgy kétlem, hogy a konszolidációra már idén sor kerülne. Szimbolikus lépést persze tehet a jegybank az alapkamat emelésével, de ez a bankközi kamatok tekintetében nem jelent kamatemelést, ami csalódást és eladói nyomást hozhat a forint piacán. Úgy gondolom, hogy az elmúlt évek egyik legfontosabb kamatdöntő ülése lehet a júniusi. Addig pedig van lehetősége a jegybanknak, hogy kiértékelje a Pénzügyminisztérium makrogazdasági és költségvetési pályáját. Amíg pedig ők a kanyart és a telemetriát nézik, addig mi továbbra is csak ülünk a száguldó versenyautóban.

A cikk a szerző véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával.

Ha hozzászólna a témához, küldje el meglátásait a velemeny@portfolio.hu címre. A Portfolio Vélemény rovata az On The Other Hand. A rovatról itt írtunk, a megjelent cikkek pedig itt olvashatók.

Címlapkép: Getty Images