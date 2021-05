Koronavírus: több uniós országban lazítanak, miközben Angliában már az indiai mutáns a domináns

Masszív bevétel-és profitnövekedésről számolt be az ANY Biztonsági Nyomda az első negyedévre ma, a tőzsdezárás után közzétett gyorsjelentésében, ami nagyrészt a bázishatásnak köszönhető, 2020. első negyedévének működését ugyanis a járvány már súlyosan érintette. A vállalat nyerte el a koronavírus-védettségi igazolványok gyártását, így ez is hozzájárulhatott ahhoz, hogy rekord negyedéves bevételről számolt be a társaság.