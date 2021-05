Bejelentették: Fejér megyében is lesz különleges gazdasági övezet, ami milliárdos kiesést okozhat Dunaújvárosnak

Különleges gazdasági övezet jöhet létre Fejér megyében Iváncsa, Rácalmás, Adony és Kulcs területén - jelentette be a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke kedden Iváncsán, a dél-koreai SK Innovation új akkumulátorgyárának tervezett helyszínén.

Az eddig titkos javaslat terve tegnap már kiszivárgott, aminek lényege az, hogy a térségben létrejövő hatalmas beruházások után az iparűzési adóbevételek érdemi részétől elesik az ellenzéki vezetésű Dunaújváros, másrészt a pénzosztás lehetősége a kormánypárti megyei önkormányzat kezébe kerül, és az új szisztéma alapján a független, illetve kormánypárti vezetésű Iváncsa, Rácalmás, Adony és Kulcs települések hatalmas ipa-bevételekre számíthatnak.

Molnár Krisztián (Fidesz-KDNP) a keddi bejelentésében hangsúlyozta, hogy a térség dinamikusan fejlődik, több nagyobb beruházás indokolja a különleges gazdasági övezet létrejöttét. Példaként említette, hogy az SK Innovation 681 milliárd forintos zöldmezős beruházással legnagyobb európai egységét építi fel Iváncsán és 2500 új munkahelyet teremt. Mellette a török Yaris Kabin épít 6,5 milliárd forintból telephelyet 150 munkahelyet létrehozva, illetve Rácalmáson a Hankook a világ egyik legkorszerűbb abroncsgyárát működteti 3300 alkalmazottal 2007 óta, és a cég 2022-re tervez egy nyolcmilliárdos beruházást.

A közgyűlési elnök jelezte, a javaslat szerint a termelési székhelyeken túl azok a települések részesednének a befolyt adóból, amelyek a két ipari terület között helyezkednek el: Adony és Kulcs. Molnár Krisztián kijelentette: amennyiben az övezet létrejön, a megyei önkormányzathoz befolyó adóbevételt célozottabban használhatnák fel a megye területén fekvő, különösen a beruházással érintett települések területén megvalósuló fejlesztések és a települések működésének támogatására. Kiemelte: támogat minden olyan gazdasági tevékenységet, amely a közfeladatok ellátásához hozzájáruló bevételek alapjait teremti meg, segíti új munkahelyek létrejöttét és hozzájárul a megye gazdaságának erősödéséhez.

A parlament hétfői ülésén elhangzott ellenzéki kritikákra reagálva azt mondta: egyetlen kiemelt beruházás sem fekszik Dunaújváros területén, a különleges gazdasági övezetekről szóló törvény pedig kizárja, hogy az övezet területe megyei jogú város közigazgatási területére kiterjedjen. Ezért szerinte nem indokolt és lehetőség sincs rá, hogy Dunaújváros része legyen az övezetnek. Megemlítette, a négy település közül háromnak független polgármestere van, így nem igaz az az állítás, miszerint a fideszes vezetésű önkormányzatokat segítenék a gazdasági övezet létrehozásával.

Molnár Krisztián közölte, hogy az érintett települések polgármestereivel folyamatos az egyeztetés. Idézte Ronyecz Pétert, Adony független polgármesterét, aki szerint az új besorolás lehetőséget teremthet az igazságosabb területi elosztásra; Jobb Gyulát, Kulcs fideszes polgármesterét, aki szerint a különleges ipari zóna lehetőséget ad arra, hogy a lakosságszámban dinamikusan fejlődő település infrastrukturális igényeit ki tudják elégíteni; Schrick Istvánt, Rácalmás független polgármesterét, aki úgy vélte, az övezet kijelölése előnyösen fogja érinteni a települést.

Molnár Tibor, Iváncsa független polgármestere a sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy bármelyik magyarországi település örülne egy ilyen övezet létrejöttének, hiszen a fejlesztések nagy részét iparűzési adóból fedezik.

Olyan szintű bevételt hoznak majd az odatelepülő cégek a négy településnek, ami eddig "csak álom" volt

- fűzte hozzá.

Emlékeztetett arra, hogy a 2020-as időközi országgyűlési választás kampányában Pintér Tamás, Dunaújváros polgármestere, jobbikos politikus kijelentette, városa 80 százalékban részesülni szeretne az Iváncsán keletkező adóbevételből. Szerinte ez nem helyes, mivel az iparűzési adó alapját Iváncsán fogják a vállalatok megtermelni, Dunaújvárosnak ebben semmi szerepe, vagyis azok részesülnek belőle, akik közvetlenül érintettjei a beruházásoknak.

Érdemes megjegyezni, hogy

DUNAÚJVÁROSNAK MIND IVÁNCSÁVAL, MIND RÁCALMÁSSAL MEGÁLLAPODÁSA VAN, AMELYNEK ÉRTELMÉBEN Dunaújváros RÉSZESÜL A KÉT TELEPÜLÉS IPARŰZÉSI ADÓBEVÉTELÉNEK 50%-ÁBÓL.

Ha megvalósul Molnár Krisztián előterjesztése, akkor Dunaújváros Önkormányzata nem részesül az iparűzési és építményadóból, ami ezen a területen befolyik majd, holott az ipari park létesítésében anyagi részt vállalt.

Ha különleges gazdasági övezet alakul, akkor a Fejér Megyei Önkormányzat lesz jogosult az iparűzési adó beszedésére és annak további elosztására. A Hankook esetében ez már idén félmilliárd forintos kiesést jelentene Dunaújvárosnak, az iváncsai ipari parkban egyelőre a beruházások zajlanak, az ottani cégek még nem termelnek.

A lépéssel természetesen Rácalmás és Iváncsa is elesne az eddig általa beszedett iparűzési adótól, de egy hasonló eset (Göd) példája alapján ők kompenzációt remélhetnek (ezt a fenti keddi hír jelzi is), ám az ellenzéki vezetésű Dunaújváros onnantól már csak abban bízhat, hogy az iváncsai vagy a rácalmási településvezetés jóindulatú lesz velük is.

A Telex birtokába jutott titkos előterjesztésben egyébként az is szerepel, hogy az új vállalatok fel tudják szívni a Dunaferr munkavállalóit, így az előterjesztő aligha lát esélyt a vállalat megmentésére.

Címlapkép forrása: MTI Fotó: Krizsán Csaba. A dél-koreai SK Innovation vállalat első európai gyárának építési területe a komáromi ipari parkban 2018. március 8-án, az ünnepélyes alapkőletétel napján. Az elektromos autókban használható akkumulátorokat gyártó üzem 97,3,5 milliárd forint összegből valósul meg.