Elemzői vélemények az óriási meglepetést okozó GDP-adatról

2021 első negyedévében a magyar gazdaság teljesítménye (szezonálisan és naptárhatással igazítva) a várt zsugorodás helyett 1,9%-kal haladta meg az előző negyedévit. A meglepő GDP-adatra az elemzők is reagáltak, és jelezték, hogy feljebb emelik idei előrejelzéseiket.

Virovácz Péter, az ING elemzője szerint az első negyedéves GDP-növekedés még a legoptimistább elemzőket is meglepte. A negyedéves alapon mért 1,9 százalékos növekedés az Európai Unió egyik, ha nem a legdinamikusabb mutatója lehet. Ez egyben azt is jelenti, hogy a vártnál korábban, akár már a második negyedévben is pozitívba fordulhat az év/év index, vagyis

a magyar gazdaság már a nyár előtt elérheti a válság előtti gazdasági teljesítményt.

Vélhetően az ipar és az építőipar hozzáadott értéke jóval nagyobb mértékben bővült, mint azt a termelési mutatók jelezték. Emellett a kormányzati hozzájárulás szerepe is okozhatott meglepetést. A szolgáltatások esetében ugyanakkor nehéz lenne jelentős növekedést vizionálni, hiszen a korlátozások érdemi enyhítésére csak a második negyedévben került sor.

Mindent egybevetve az a tény, hogy a magyar gazdaság ilyen dinamikus növekedést tudott felmutatni negyedéves alapon egy előzetesen meglehetősen vegyes képet mutató negyedévben, azt jelenti, hogy sokkal nagyobb kilábalási potenciál van a gazdaságban, mint azt vártuk - mondja Virovácz. Talán nem véletlen az MNB tegnapi fordulata sem, hiszen a mai adat fényében valóban több mint reális elképzelés lehet, hogy a magyar gazdaság idén 6 százalékos vagy akár azt meghaladó gazdasági növekedést mutasson az év egészében. Mindez pedig az aggregált kereslet jelentős felfutását jelenti, ami a belső inflációs nyomás erősödésével jár.

Regős Gábor, a Századvég közgazdásza szerint a gazdaság egyre inkább hozzászokott a korlátozásokhoz, sok érintett ágazat megtanult azzal együtt élni, így az a vártnál kevésbé fogta vissza a gazdasági teljesítményt. Az ágazatok teljesítménye ugyanakkor nagyon különbözően alakulhatott: a turizmus vélhetően továbbra is visszafogta a gazdasági teljesítményt, míg például az ipar, illetve néhány szolgáltató ágazat javuló teljesítménye fékezte a visszaesést. A kedvező adat mutatja a gazdaság vártnál jobb ellenálló- és újraindulóképességét is, ami azt eredményezheti, hogy a gazdasági növekedés az év egészét tekintve a korábban becsültnél nagyobb, 5 százalék körüli lehet. Ebben szerepe lehet a pandémia alatt felhalmozódott megtakarításoknak, illetve ezek elköltésének, és meghatározó lehet benne, hogy a nemzetközi turizmus milyen gyorsan tud újjáéledni.

Suppan Gergely, a Takarékbank szakértője szerint az adatok a hazai gazdaság kifejezetten erős ellenálló és helyreállási képességére utalnak. A turizmus továbbra is szinte majdnem teljes visszaesést szenvedett el, azonban a kiskereskedelem és vendéglátás sokkal jobban alkalmazkodott a korlátozásokhoz, így messze nem mutattak a tavaly tavaszihoz hasonló visszaesést. A gyors vakcinázásnak és a korlátozások fokozatos feloldásának köszönhetően a második negyedévtől már éles felpattanás várható, amit az elhalasztott fogyasztás, a társasági, szabadidős, szórakozási és kulturális élmények iránti elementáris kiéhezettség, a kényszermegtakarítások felhasználása és a várható eufória is támogat. A második félévtől pedig további lendületet adhat az európai és esetleg nemzetközi turizmus vakcinaútlevélhez kötött újraéledése, az amerikai gazdaság várhatóan robosztus teljesítménye és a soha nem látott összegű uniós források fokozatos megjelenése, amely azonban inkább a későbbi negyedévekben járulhat hozzá a növekedéshez látványosabban. A járvány előtti szintet a hazai gazdaság legkésőbb a harmadik negyedévben elérheti, azonban nem zárható ki, hogy erre már a második negyedévben sor kerül, mivel a gazdaság teljesítménye már mindössze 2,1%-kal marad el a járvány előtti szinttől. Az igen kedvező első negyedéves adatok és kilátások következtében az idei GDP növekedési előrejelzésünket 6,6%-ról 7% fölé emelhetjük.

