Megkönnyebbülhet az EKB és egész Európa: a német alkotmánybíróság zöld utat adott az eszközvásárlásnak

A német alkotmánybíróság kedden elutasította az Európai Központi Bank eszközvásárlási programjával (Public Sector Purchase Programme, PSPP) szembeni kereseteket, mivel az EKB érvelése meggyőző volt.

A német alkotmánybíróság tavaly májusban sokkolta a piacokat azzal, hogy kijelentette: nincs összhangban a német törvényekkel az EKB eszközvásárlási programja (ami kötvényvásárlásra kényszerítette a német Bundesbankot is), és arra utasította a német jegybankot, hogy hagyjon fel az államkötvények vásárlásával. Azt is rögzítette a német bíróság, hogy ha a Bundesbank 3 hónapon belül nem tudja alátámasztani az eszközvásárlással okozott piaci beavatkozás arányosságát, akkor el kell adnia a már felvásárolt több száz milliárd eurónyi állampapírt is.

A német taláros testület döntése sok fejfájást okozott, de tavaly nyáron ügyes megoldások sorozatával végülis a Bundesbank elérte, hogy egy sor megnyugtató dokumentum/információ eljusson a német kormánynak és a parlamentnek az eszközvásárlást megalapozó dolgokról, és az alkotmánybíróság most kimondta, hogy ezek alátámasztják az arányosság elvét, így az eszközvásárlási program folytatódhat, nem ütközik a német jogba.

A kérelmek megalapozatlanok, mivel bebizonyosodott, hogy a kormány és a parlament érdemben vizsgálta az EKB eszközvásárlási programjának szükségességét, és értékelte annak arányosságát

- írja közleményében a testület.

A döntés az Európai Központi Bank járvány előtti, hagyományos eszközvásárlási programjának (APP) állampapír-vásárlási lábára vonatkozott (PSPP), amely 2400 milliárd eurós keretösszegű. Csakhogy az EKB a járvány idején elindította a pandémiás eszközvásárlási programot (PEPP), amely jogszabályi szempontból akár még aggályosabb is lehet, mert sokkal nagyobb összegben, kevesebb kritérium szerint vásárol az EKB.

A PEPP-et rövid távon nem kötik például a tőkejegyzési kulcsok, azaz az EKB-nak nem szab határt, hogy az egyes tagállamok milyen arányban járultak hozzá a közös jegybank alaptőkéjéhez, és ott vásárol, ahol arra szükség van. Ráadásul a keretösszegnek nincs effektív felső határa, a jelenlegi 1850 milliárdos bármikor megemelhető.

A PEPP-nek köszönhető, hogy a válság kitörése ellenére az eurózónában jelentősen csökkentek az államkötvény-hozamok, így aggodalmat jelentett a tavaly májusi döntés, amely előrevetítette, hogy a PSPP után a PEPP-el is gond lehet. Utóbbi továbbra is benne van a pakliban, mert a mai döntés csak a PSPP sorsát döntötte el végleg (rendben van a német alkotmánybíróság szerint) és a fenti okok miatt a PEPP később már szintén a taláros testület elé kerülhet. Mindenesetre a döntés bejelentésére az euró tovább erősödött, 1,22 fölé lendült.

