A brit felnőttek több mint 70 százalékát beoltották

A szerdán ismertetett legfrissebb adatok szerint a brit felnőtt lakosság több mint 70 százaléka megkapta a koronavírus elenni oltás első dózisát, és csaknem 40 százaléknak mindkét adagot beadták.

Boris Johnson miniszterelnök a londoni alsóház szerdai vitanapján kijelentette: az eddigi vizsgálatok alapján egyre nagyobb bizalommal kijelenthető, hogy a forgalomban lévő vakcinák az új koronavírus-variánsok, így a főleg Északnyugat-Angliában terjedő indiai változat ellen is védelmet nyújtanak.

Johnson ugyanakkor arra intette a külföldre készülőket, hogy ne vakációzzanak olyan országokban, amelyek a külföldi utazásokra e hét elején életbe léptetett új szabályozás alapján a sárga kategóriába kerültek. Jelenleg ebben a kategóriában van Magyarország is csaknem az összes többi EU-tagállammal együtt.

A hétfőn életbe lépett enyhítések alapján a szabadidős külföldi utazások teljes tilalmát a közlekedési lámpákéhoz hasonló színkódos rendszer váltotta fel. A zöld kategóriás országokba az Angliában élők most már turisztikai céllal is elutazhatnak, és visszatérésük után nem kell karanténba vonulniuk. Ebbe a kategóriába azonban a brit kormány egyelőre csak tizenkét országot sorolt be. Portugálián kívül egyetlen EU-tagország sem került fel a zöld listára, így Magyarország sem, amely a sárga kategóriás, továbbra is karanténkötelezett országok között szerepel.

Boris Johnson a szerdai alsóházi vitanapon - erről szóló korábbi állásfoglalásait megerősítve - ismét nyomatékosította: csak azok keressék fel a sárga kategóriába sorolt országokat, akik számára ez "abszolút elengedhetetlen", például ha beteg hozzátartozójuk él ilyen országban. A konzervatív párti brit kormányfő kiemelte, hogy a sárga kategóriába sorolt országokból beutazóknak az új, enyhébb utazási szabályok értelmében is koronavírus-teszteket kell végeztetniük és tíz napra karanténba kell vonulniuk.

A brit egészségügyi minisztérium szerda esti adatismertetése szerint a koronavírus elleni oltás első dózisából eddig 36 985 505-en részesültek, közülük 20 870 453-an a második adagot is megkapták. Ez azt jelenti, hogy a brit felnőttek 70,2 százalékát már beoltották a koronavírus elleni vakcina első adagjával, 39,6 százalék pedig mindkét dózist megkapta.

A brit kormány oltási menetrendjének célkitűzése az, hogy július 31-ig a teljes brit felnőtt lakosság - hozzávetőleg 52,7 millió ember - megkapja az első oltási dózist. A szaktárca szerdai adatai szerint az elmúlt 24 órában országszerte hárman haltak meg a koronavírus-fertőzés okozta Covid-19 betegségben. Ilyen alacsony napi halálozási számot tavaly nyár óta nem mértek Nagy-Britanniában.

Matt Hancock egészségügyi miniszter a Downing Streeten tartott szerda esti sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a koronavírus indiai variánsát országszerte eddig 2967 esetben azonosították szűrővizsgálatokkal. Hancock is hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az eddigi vizsgálatok alapján a jelenleg használatos vakcinák hatékonyak a hivatalosan B.1.617.2 megjelöléssel nyilvántartott indiai koronavírus-variánssal szemben. A miniszter bejelentette, hogy az indiai változat gócpontjának számító északnyugat-angliai körzetekben tömeges, koncentrált szűréseket és oltási programokat kezdtek. Kiemelte: ugyanezzel a módszerrel sikerült megállítani a koronavírus főleg Londonban és környékén néhány hónapja felbukkant dél-afrikai variánsának elterjedését. Hancock bejelentette azt is: júniusban - a világon először - kísérleti oltási program indul Nagy-Britanniában annak kiderítésére, hogy három oltási dózis beadásával még tovább lehet-e növelni a vakcinák hatékonyságát, különösen az új koronavírus-variánsokkal szemben.

A programot irányító Southamptoni Egyetem háromezer olyan önkéntes jelentkezését várja, akik már decemberben vagy januárban megkapták az első oltási dózist.

Címlapkép: Jonathan Brady/PA Images via Getty Images