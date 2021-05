Koronavírus: egy lengyel városban majdnem kötelező lett az oltás, de aztán mégsem

Érvénytelenítette szerdán az alsó-sziléziai vajda a hatálya alá tartozó Walbrzych városa önkormányzatának határozatát, mely áprilisban kötelezővé nyilvánította a koronavírus elleni védőoltást.

Jaroslaw Obremski elismerte: a walbrzychi városi tanács szándéka nemes volt, elő akarták segíteni a világjárvánnyal szembeni harcot. Utalt egyúttal azokra a véleményekre, melyek szerint az önkormányzati határozat a kívánttal ellentétes hatást eredményezhetett volna.

Jogi szempontból a vajda a lengyel alkotmány azon előírására hivatkozott, melynek értelmében az önkormányzati határozatok nem szabályozhatják az állam hatáskörébe tartozó ügyeket.

A mintegy 113 ezer lakosú Walbrzych önkormányzata április végén szavazta meg a határozatot, melynek értelmében kötelezővé tették volna az oltást a város összes lakosa, illetve az ott dolgozók számára. A helyi polgármester, az orvosi végzettségű Roman Szelemej azzal indokolta az intézkedést, hogy több helyi lakost, valamint általában több lengyelt is gondolkodásra akar késztetni az oltakozás fontosságáról.

A határozat ellenkezést váltott ki a helyi lakosok egy részénél, Szelemej ennek határozottabb megnyilvánulásai miatt végül rendőrségi védelmet is kapott. A járvány kezelésére vonatkozó lengyel jogi szabályozás értelmében az oltakozás önkéntes.

A lengyel egészségügyi tárca szerdai adatai szerint eddig közel 16,4 millió oltást adtak be, a teljes, két-, illetve egydózisú oltásban pedig már közel 4,8 millióan részesültek. Hétfőtől a 16-18 évesek is regisztrálhatnak vakcinázásra. Jövő héttől a cégek szervezésében is vakcinázzák a munkavállalókat és családtagjaikat, az akcióra mintegy 900 vállalat jelentkezett.

Adam Niedzielski egészségügyi miniszter kedden a lengyel közszolgálati televíziónak elmondta: a legújabb, a beoltottakat és a felgyógyultakat is figyelembe vevő felmérések szerint a lengyel társadalom mintegy 55-60 százalékánál képződtek már Covid-19 elleni antitestek.

A Rzeczpospolita napilap honlapján szombaton közölt felmérés szerint a lengyelek 25 százaléka nem akar oltakozni.

Lengyelországban jelenleg lassul a járvány, szerdán 2344 új fertőzést jegyeztek. A lengyel kormányfői hivatal vezetője, Michal Dworczyk közölte: vasárnap hazaengedik a varsói Nemzeti Stadionban létesített ideiglenes járványkórház utolsó betegét is, a kórház működését felfüggesztik.

A lassuló járvány miatt egyes korlátozásokat a tervezettnél korábban oldottak fel, péntektől például megnyílnak a mozik, színházak és a hangversenytermek. Múlt szombattól megnyílhattak a szállodák, legfeljebb 50 százalékos foglaltsággal.

Az éttermek május 29-én nyithatnak. Lengyelországban, az újból induló szolgáltatások igénybevételét nem kötik oltási igazolványhoz. Walbrzych városa viszont első lengyelországi településként kedvezményrendszert vezetett be, ennek keretében a legalább egy dózissal beoltottak 50 százalékos kedvezménnyel vásárolhatnak belépőjegyeket a helyi kulturális és sportintézményekbe.

