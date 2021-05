Idén felrobbanhat a magyar gazdaság - sosem látott növekedés jöhet

A meglepően jó első negyedéves magyar GDP-adat után az Erste Bank jelentősen felfelé módosította az előrejelzését: az idei évre 6,9%-os növekedést vár az eddigi 4,4%-os előrejelzés helyett. Az Erste is megjegyzi, hogy Virág Barnabás jegybank-alelnök szavai arra engednek következtetni, hogy hamarosan szigoríthat a jegybank a monetáris politikáján. Júniusra 30 bázispontos alapkamat-emelést vár az Erste 0,9%-ra, és várakozásaik szerint az egyhetes betét kamatát is az új alapkamat-szinthez emelik 15 bázisponttal.

A világjárvány és az erre adott kormányzati válaszok az első negyedévben sokkal kisebb mértékben érintették a gazdaságot, mint azt várni lehetett. Az Erste Bank szerint a stabil külső kereslet és az állami beruházások húzhatták az első negyedévben a magyar gazdaságot, ami jelentős meglepetést okozva 1,9%-kal nőtt az előző negyedévhez képest. A részletes első negyedéves GDP-t még nem tette közzé a KSH, így egyelőre nem tudjuk, mely ágazat milyen mértékben járult hozzá a kilábaláshoz.

A lakosság átoltásának előrehaladásával és az újranyitással a belső fogyasztás is egyre erőteljesebb lehet a bank szerint, amely az év második felétől újabb lökést adhat a növekedésnek. Az idei év így jelentős felpattanást hozhat, a gazdaság 6,9%-kal nőhet a bank szerint. Az idei felpattanás ezzel együtt magasabb bázist eredményez, így jövőre már mérsékeltebb, 4,1%-os növekedés lehet - írja előrejelzésében az Erste. A bank szerint a növekedést a beruházások húzzák majd, amelyeket a fiskális élénkítés és az EU helyreállítási alapjából érkező források is táplálnak majd.

Ekkora kamatemelést vár az Erste júniusra

A javuló gazdasági környezet és a magas infláció elhozhatja Magyarországon a monetáris kondíciók lazítását - írja a bank. Szeptember óta mind az alapkamat, mind az egyhetes betét kamata változatlan (előbbi 0,6, utóbbi 0,75%-on áll). Az MNB már márciusban is erős, héja hangvételű üzenetet fogalmazott meg, amikor az inflációs kockázatokról beszéltek a kamatdöntő ülés sajtótájékoztatója után, de Virág Barnabás alelnök most hétfői nyilatkozata így is nagy meglepetést okozott.

Virág a Reutersnek nyilatkozva elmondta, hogy a Magyar Nemzeti Bank mérlegeli a megelőző jellegű kamatemelés lehetőségét, és erre már a júniusi kamatdöntő ülésen is sor kerülhet. Virág szavai szerint a magyar monetáris politikában egy új szakasz is kezdődhet, amely elsősorban adatvezérelt lesz majd. Az alelnök emellett elmondta, az eszközvásárlási programot csak fokozatosan lehet kivezetni, sőt, ha szükséges lesz, akkor a vásárlások fokozása is szóba jöhet.

Az Erste Bank szerint a Magyar Nemzeti Bank júniusi kamatdöntő ülésén 0,9%-ra emeli az alapkamatot is, és az egyhetes betét kamatát. Azt nehéz megmondani viszont a bank szerint, hogy ez egy kamatemelési ciklus kezdetét jelenti-e majd, vagy egyszeri lépésről lesz szó, a jegybankok ugyanis többségében még mindig alkalmazkodóak. Sok múlik majd a júniusi Inflációs jelentésen, annak hangvételéből már lehet következtetni a jegybank következő időszaki hozzáállására.

Az Erste emlékeztet, hogy a forint már az MNB márciusi jelzésére is erősödéssel reagált, és a dollár gyengülése is segített a magyar devizának eltávolodni a történelmi mélypont közeléből. Virág Barnabás most hétfői szavaira a forint jelentős erősödéssel reagált. A felfelé mutató inflációs kockázatokra és a jelentős fiskális élénkítésre tekintettel az Erste szerint az MNB tolerálhatja az erősebb forintot, hogy ezzel mérsékelje az inflációt.

A bank emiatt a forintra vonatkozó előrejelzését 355-re módosítja.

Az Erste meglátása szerint a forint árfolyamában a volatilitás megmaradhat, de egy újabb gyors és jelentős leértékelődés veszélye sokkal alacsonyabb, mint korábban.

