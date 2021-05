Magyarországon továbbra is luxus diplomát szerezni - csak azoknak jár, akik meg is tudják fizetni

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Míg az Európai Unióban az elmúlt tíz évben folyamatosan emelkedett a felsőoktatásba belépők köre, addig Magyarországon jelentősen szűkült azoké, akik eljutnak odáig, hogy diplomát szerezzenek. Radó Péter oktatáskutató szerint ahhoz, hogy megközelítsük az uniós 40 százalékot, nálunk is ingyenessé, nyitottabbá, rugalmasabbá kellene tenni a képzést, valamint növelni kellene a kapacitást. Itthon egyetemre járni és diplomát szerezni továbbra is luxus, ez pedig csak azoknak jár, akik meg is tudják fizetni - közölte az Index.