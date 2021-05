Így nyitott ki Magyarország – Egyetlen táblázatban minden fontos lépés

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az 5 millió elsőre beoltott most hétvégi elérésével megszűnik a még fennmaradt korlátozások jelentős része és további oltási cél már nem is lesz, ezért érdemes áttekintenünk, hogy hogyan is jutottunk el idáig, milyen nyitási fázisok és lépések voltak. Az alábbi táblázattal ebben segítünk.