Lesz angol nyelvű oltásigazolása a külföldre utazó magyaroknak? Ez alapján nem biztos

Folyamatosan keringenek azok a hírek, hogy angol nyelven kitöltött oltási igazolás nélkül nem vagy csak nagyon bajosan engedik be a magyarokat külföldi országokba, még azokba is, akikkel egyébként megállapodást kötött a kormány a védettségi igazolás kölcsönös elfogadásáról. Ilyen angol nyelvű hivatalos igazolás mintáról azonban nem tudni itthon egyelőre, és kérdés, hogy lesz-e, ha abból indulunk ki, hogy Magyarország a megállapodott országoktól a saját nyelven kitöltött igazolásaikat is elfogadja.