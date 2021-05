Koronavírus: ma meglesz az 5 millió beoltott, miközben 30 ezerhez közelít az elhunytak száma

A szombat reggel közölt koronavírus járványügyi adatok szerint már csak 31 ezer fő hiányzik az 5 millió elsőre beoltotthoz, így ez az utóbbi napok tempója alapján ma nagy eséllyel meglesz és ebben az esetben vasárnaptól életbe léphetnek az újabb lazítások. Közben az új fertőzöttek száma 647 fő és sajnos elhunyt újabb 48 beteg, ezzel az összesített számuk már közelíti a 30 ezret. Jó hír, hogy a 22 ezer fölé ugró egynapi mintavétel miatt a pozitív minták aránya 3% alá szakadt és így a trendet mutató 7 napos mozgóátlag is a WHO által küszöbnek tekintett 5% alá bukott.

A kormány péntek este a Magyar Közlönyben is rögzítette, hogy ha elérjük az 5 millió elsőre beoltottat, akkor másnaptól milyen lazítások lépnek hatályba és mivel csütörtökről péntekre 70 ezer fővel ugrott az elsőre beoltottak száma 4 millió 969 ezer főre, így ma nagy eséllyel átlépjük az 5 milliós kerek határt. Ezzel párhuzamosan a második oltáson is átesettek száma pont átlépheti a kerek 3 milliós határt.

A kormányzati portál emlékeztet rá, hogy

Az online időpontfoglalóban a Sinopharm mellett - a készlet erejéig - Pfizer, Szputnyik és AstraZeneca oltások foglalhatóak.

Mindez azt jelenti, hogy a teljes lakosságon belül az elsőre átoltottak aránya már kicsit az 50%-os határ felett jár, a második oltások kapcsán pedig 30%-nál járunk.

Közben azért a járvány továbbra sem múlt el, hiszen 647 új igazolt fertőzöttet találtak az előző napi 657 fő után. Az igazolt fertőzöttek 7 napos mozgóátlaga most megegyezik a friss adatokkal, így továbbra is azt jelzik, hogy visszaszorulóban a járvány.

Jó hír, hogy a 22 ezer fölé ugró egynapi mintavétel miatt a pozitív koronavírusos minták aránya 3% alá szakadt (2,8%, a teljes járvány alatt az egyik legalacsonyabb arány) és így a trendet mutató 7 napos mozgóátlag is a WHO által küszöbnek tekintett 5% alá bukott.

Szintén további javulásról árulkodnak a kórházi ápoltak és lélegeztetőgépen lévők számai, hiszen előbbi kereken 1500 főre csökkent (145 fős csökkens egy nap alatt), utóbbi pedig 183 főre (12 fős csökkenés egy nap alatt).

A koronavírus-járványban elhunytak számának csökkenésénél viszont az utóbbi napokban megtorpanást látunk, most 48 fő veszítette életét a megelőző napi 47 fő után, de hétfőn 38 fős adatot is közöltek. Mindenesetre a trendet mutató 7 napos mozgóátlag még továbbra is markánsan lefelé tart, ami kedvező. Ezzel együtt sajnos meg kell emlékezni arról, hogy a járvány következtében összesen 29 ezer 475 fő igazoltan elhunyt, és a mostani ütemmel 10-15 napon belül itt is átlépünk egy kerek számot, a 30 ezer fős határt.

Címlapkép forrása: Getty Images